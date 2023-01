A héten negyedik mérkőzését játszotta a Swietelsky-Békéscsaba, a három Közép-európai Liga találkozó után a kört Balatonfüreden a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen zárta Extraliga mérkőzés keretében. A csütörtöki Maribor elleni találkozón pihentette a kulcsjátékosait Tóth Gábor vezetőedző, és a vereség ellenére a fiatalok is igyekeztek helytállni a szlovénok ellen. Az akkori csapatból Sinka Dalma a kezdőben „ragadt”, a beteg Ceydan Aktas mellett Marta Drpát és Molcsányi Ritát is nélkülözni kellett.

A fürediek elsősorban Koleva eredményességének köszönhetően rövid idő alatt négypontos előnyt harcoltak ki. Herbin-Baker egymás után három csabai támadást is pontot érően blokkolt, s ez szárnyakat adott a csapatának. 18:10-es hazai vezetés után felbátorodtak a csabaiak és egy 6:0-s rohammal közel kerültek a Balaton-parti együtteshez. Ekkor azonban ismét füredi percek következtek és a hajrába négypontos vezetéssel kanyarodtak. A csabaiak érezték, hogy ebben a játszmában még lehet keresnivalójuk, csaknem be is érték ellenfelüket, akik azonban a két szettlabdát nem herdálták el.

A földváriak kezdték jobban a második felvonást, igaz, elhúzni nem tudtak. A csabaiak számára nagyon fontos volt, hogy ne bukják el a második szettet, ezért igyekeztek mozgósítani az erőtartalékaikat. Sinka Dalma nyitássorozatával öt pont zsinórban, 12:9-es állásnál időt is kért Krisztian Mihajlov edző. Hullámvasutaztak a csapatok, a játszma derekán már ismét a Füred állt jobban, bár csak egy pillanatig. Előbb a bolgár edző, majd Tóth Gábor közölt néhány meglátást játékosaival. A hajrára ezúttal is a Szent Benedek került kedvezőbb helyzetbe, 20:18-nál jött az újabb csabai időkérés. Nem segített, a fürediek alaposan belehúztak és egy négyes széria után a négy szettlabda bőven elég volt a második játszma megnyeréséhez.

A harmadik játszma első két pontját a Békéscsaba jegyezte, de a fürediek gyorsan csavartak egyet az eredményen. Az első két szettben látott hullámzó játék folytatódott, mert négy egymás követő csabai pont után már a vendégek álltak jobban. A fürediek azonban hamar utolérték a vendégeiket, akik azonban a vezetést csak 13:13 után vették át. Jött a szokásos időkérés, ami ugyan valamennyire felrázta a csabai lányokat, de nem tudták hatástalanítani a füredi rohamokat, s 18:18 után Vacsiék egy 5:0-s rohammal gyakorlatilag megnyerték a mérkőzést, a mindent eldöntő pontot a szerb Jankovics ütötte be.