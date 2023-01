– Tavaly nem volt olyan országos bajnokság, ahol ne állt volna a dobogó tetején békéscsabai atléta.

– A hazai országos bajnokságokon negyven első hely született, utoljára ilyen sok aranyérmet a 2000-es évek elején szereztünk. Csodálatos szereplés! Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mindent megengedhessünk magunknak, nagyon oda kell figyelnünk, hogy mire költünk, ezért nagy eredménynek tartjuk, hogy egyáltalán el tudtunk jutni a versenyekre. Sajnos a Covid a mi életünket is megkeserítette, Márton Anita világbajnok súlylökőnk a müncheni Európa-bajnokságról, Bor Benjámin gyaloglónk pedig az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról (EYOF) maradt le pozitív COVID-tesztje miatt. A hazai bajnokságokon Anita is hozta magát, hiszen nemcsak súlylökésben, hanem diszkoszvetésben is jeleskedett. Számomra mindig a felnőttbajnokság a mérce, ahol tavaly is számtalan utánpótláskorú versenyzőnk remekelt. A középtávfutó Karsai Gábor például juniorkorúként lett bronzérmes.

– Rekord az is, hogy az ifjúsági Európa-bajnokságra nem kevesebb, mint öt atléta vívta ki a szereplés jogát.

– Az Eb előtt Székesfehérvárott rendezték meg az öt ország válogatott viadalát, ahol öt atlétánkat válogatták be és mindannyian győzelemmel tértek haza, ami Eb-részvételt ért. Kovács Alexandra gyaloglásban, Zahorán Milán 1500 méteres síkfutásban, Kis Petra Sára 800 méteren és sprintváltóban, Erős Eszter rúdugrásban, Baukó Petra diszkoszvetésben indult. Az Eb-n Kovács negyedik lett, Zahorán Milán döntőbe került. Bízom benne, hogy mindannyian elérik a felnőtt korhatárt és ott is bizonyítani fognak. Az EYOF-on is részt vettünk, ahol Kovács Alexandra harmadik helyen ért célba, Kis Petra Sára pedig ötödik lett 800 méteren. A müncheni felnőtt Eb-n gyaloglónk, Oláh Barbara lehetetlen időjárási körülmények között, zuhogó esőben lett tizenhatodik. Sprinterünk, Steigerwald Ernő nem futott, de tagja volt a 4×400 méteres váltónak, amely nem jutott döntőbe. Ernő később a váltóval országos csúcsot ért el. Nem feledkeznék még el a szenior atlétáinkról, így Komáromi Lászlóról sem, aki a világbajnokságon 3000 méter akadályon országos csúccsal lett harmadik. A brazíliai Siketlimpián Mihály Réka futónk 1500-on hatodik 800-on hetedik lett. Márton Anita dobogóesélyesként várta az Eb-t. Az, hogy nem indulhatott, sajnos visszavetette. Sérülése, majd később a gyermekvállalás miatt fizikailag is nagyon hosszú időre volt szüksége, hogy újra a régi legyen, és természetesen pszichikailag is megviselte a távolmaradás. Egy sikeres szereplés erőt adott volna számára a további felkészüléshez.