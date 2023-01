Oláh Barbara, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club kétszeres olimpikon gyaloglója:

– Nagyon várom az új évet, hiszen tele lesz újdonsággal. Nekem és az edzőmnek is új kihívás lesz az, hogy a húsz kilométerről áttérünk a harmincöt kilométerre, ami nem akármi, hiszen az össztáv már majdnem felér egy maratonfutással. Mindez teljesen más felkészülést igényel. Idén Budapesten rendezik a szabadtéri világbajnokságot és szeretnék újra úgy rajthoz állni végre, hogy a világverseny hangulatát átélhessem a családom, a barátaim jelenlétében. Már ismert, hogy a részvételhez milyen szintet kell teljesíteni. Tavaly márciusban gyalogoltam harmincöt kilométert, ami külön felkészülés nélkül sem sikerült rosszul. Ebből próbálom a tapasztalatokat leszűrni.

Oláh Barbara: nagyon várom az új évet, hiszen tele lesz újdonsággal /Fotó: Czeglédi Zsolt/

Mentálisan felkészültnek érzem arra magamat, hogy a majdnem három órát kibírjam. Még az edzettségi szintemen kell változtatni, hogy huszonöt kilométer után se kezdjen el fájni semmi. Ehhez kell a mindennapos edzések során hozzászoktatni a szervezetemet. Ha a következő ilyen versenyen picit jobb teljesítményt nyújtok, akkor már a világranglista alapján valószínűleg az indulók között lehetek. A sikeres felkészülés egyik záloga lehet a már hagyományos portugáliai edzőtábor. Január 22-én indulunk Faróba, ahol három hetet töltök el a válogatott gyaloglókkal. A fedett pályás szezon kezdetére érkezek vissza, s akkor majd eldöntjük, hogy indulok-e a szezonban.

Bökfi János, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület vezetőedzője:

– Régen volt olyan jó évünk, mint 2022-ben, hiszen utánpótlásban öt magyar bajnoki címet szereztek a versenyzőink, ráadásul hosszú évek után Gulyás Milán révén két korosztályban a fiúknál is nyertünk aranyat. Bízom benne, hogy a jövőben nemcsak a lányok, hanem a férfiak is sikeresek lesznek nálunk. Garamvölgyi Kasszandra kiváló nemzetközi teljesítményt mutatott az elmúlt esztendőben, úgyhogy tőle is nagyon sokat várok, összességében nézve is sokat várok a fiataloktól az előttünk álló évben, sok fejlődést és munkát. Tényleg rendkívül szorgalmas tíz tanítványunk van.

Bökfi János: bízom benne, hogy a jövőben nemcsak a lányok, hanem a férfiak is sikeresek lesznek nálunk /Fotó: Bencsik Ádám/

Bízom benne, hogy a gazdasági válság sem vesz el túl sokat, látom, hogy más kisebb egyesületeknél elzárták a gázt, a vizet, a fűtést. Ha tényleg hideg lenne a tél, akkor borzalmas körülmények között kellene dolgozniuk. Nálunk az önkormányzat egyelőre nagyon korrekt, profi módon áll a dolgokhoz, támogatja a békéscsabai sportot, így remélem, hogy tavaszig simán tudunk dolgozni és fejlődni.

Papp Bálint, az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabdázóinak vezetőedzője:

– Próbáljuk megőrizni az első osztályú tagságunkat. Hosszú és kemény a bajnokságra számítok a következő hónapokban. Természetesen tudjuk, hogy nem lesz egyszerű elérni ezt a célt. A hazai mérkőzéseinket hoznunk kell, illetve egy-két bravúrra is szükség lesz ahhoz, hogy sikerüljön kiharcolni a bentmaradást. Nagyon fontos tényező lesz, hogy egységesek maradjunk végig és együtt, közösen funkcionáljunk, mert az lehet az erősségünk, ha csapatként küzdünk mindig.