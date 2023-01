– Azt kaptuk eddig, amit vártunk, a terveinknek megfelelően sikerül dobogón telelni – mondta a Mezőmegyer SE kispadjára nyáron leülő, egykor az NB I.-ben is megforduló Nyúl Gábor. – A Szabadkígyóssal szembeni nyolc, illetve az előttünk álló Mezőhegyessel szembeni öt pontos hátrányunk nagynak tűnik, de nem ledolgozhatatlan. Sajnos az elején nyaralások és sérülések miatt értékes pontokat szórtunk el, de azután sikerült elkapnunk a fonalat, összeállt a csapat. Az eredményesség mellett az is célunk volt, hogy fenntartsuk a megyerire egyébként is jellemző jó öltözői hangulatot.

A megyeriek – bár megszerezték az ehhez szükséges jogosítványt –, nem vállalták a megye egyes részvételt. Kérdés, hogy ha ismét feljutó helyen végeznek, illetve felkérik a gárdát, ismét nemet mondanak-e a részvételre?