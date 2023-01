A Nagy Attila által irányított csabai fiatalok a klubhonlap beszámolója szerint beragadtak az élcsapat TF elleni idei első bajnoki elején, a vendégek végig kézben tartották az első szettet, és bár a BRSE a hajrában egyenlített, tovább nem jutott.

A második játszma eleje is szoros küzdelmet hozott, aztán a hazaiak beragadtak egy állásba, a fővárosi együttes pedig jelentős előnyre tett szert. Ekkor még néhány pillanatra erőre kaptak a csabaiak, de 11:16 után már csak budapesti pont született.

A harmadik felvonásra a maradék energiákat is mozgósította a BRSE, a TFSE azonban eltüntette a játékrész hajrájára a hátrányát a TFSE, sőt, mérkőzéslabdához is jutott, de a csabai fiatalok nem estek pánikba és megfordították a szettet. A negyedik játékrész elején is a hazaiak irányítottak, ám a játszma derekán fordított a vendégcsapat és végül be is gyűjtötte mindhárom pontot.

A BRSE szombaton a debreceni Eötvös DSE vendége lesz az NB I. 10. fordulójában.

Békéscsabai RSE–TFSE 1:3 (–23, –11, 25, –18)

NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, városi sportcsarnok, 72 néző. Vezette: Takács Á., Bibók. BRSE: Sinka 18, Mikus 1, Fekete 8, Feld 3, Lázár 2, Tuska 7. Csere: Kucsera (liberó), Szatmári 1, Korcsok 7, Gajdács 2, Gellén 3. Vezetőedző: Nagy Attila.

Nagy Attila: – Több volt ebben a mérkőzésben, ellenfelünk kihasználta nagyobb rutinját, összességében ez döntött. A vereség ellenére előreléptünk az utóbbi meccseken mutatott játékunkhoz képest, remélem, ezen az úton tudunk tovább haladni.

További eredmények: Balatonfüred–DSZC-Eötvös Debreceni SE 3:0, Veszprém–UTE U21 3:2, Gödöllő–Vasas SC 3:0, BVSC-Zugló–Jászberény 3:0, DVTK–Budaörs 3:0. Az állás: 1. DVTK 24 pont, 2. TF 21, 3. Veszprém 20, 4. Vasas 18, 5. Gödöllő 15, 6. BVSC 14, 7. Balatonfüred 13, 8. Békéscsaba 12 (15:19), 9. Budaörs 12 (15:18), 10. UTE 10, 11. Eötvös DSE 3, 12. Jászberény 0.