Aligha volt még olyan hónapja a Swietelsky-Békéscsabának, mint a január, 18 nap alatt nem kevesebb, mint 8 (!) tétmérkőzést játszott, s játszik le. A héten lépnek bele a sűrűjébe, hiszen egymást követő három napon a Közép-európai Ligában várnak fontos összecsapások Tóth Gábor alakulatára. Mindkét ellenfél egy-egy mérkőzést nyert eddig, a Kamnik és a Maribor is a Kasztelát múlta felül.

Az együttes kedden kel útra, s az első állomás Linz lesz, ahol az Oberbank Steelvolleys Linz-Steg vendégeként lép pályára aznap este 18 órai kezdettel.

Az osztrákok eddig két mérkőzést játszottak a sorozatban, az elsőt a szlovén Nova KBM Branik Maribor ellen öt szettben megnyerték, a másodikat a horvát HAOk Mladost Zagreb vendégeként 3:1-re elveszítették. A bajnokságban jó passzban vannak, hiszen 3:1-re diadalmaskodtak az Erzbergmadln VBV Trofaiach gárdája ellen.

A csabaiak ezután Linzből a szlovéniai Mariborba teszik át a székhelyüket, ahol először szerdán 18 órakor a szlovén OK Calcit Kamnik, majd másnap szintén 18 órától az ugyancsak szlovén Nova KBN Branik Maribor ellen veszik fel a harcot. A MEVZA-kupát jobb szettaránnyal vezető csabaiak számára ezzel a három találkozóval be is fejeződnek az alapszakasz küzdelmei.

A békéscsabai klub vezetése egyébként korábban jelezte, hogy szívesen megrendeznék majd a MEVZA döntőjét (erre már volt is példa, 2018-ban nagy látogatottság mellett bonyolították le a MEVZA Final Four-t, melyen a csabaiak nyerték el a trófeát, miután óriási csatában 3:2-re legyőzték a cseh VK UP Olomoucot.

A MEVZA-kupa állása: 1. Swietelsky-Békéscsaba 9 pont (9:1), 2. HAOK Mladost Zagreb (horvát) 9 (10:5), 3. SC Prometey Dnipro (ukrán) 5 (6:5), 4. Nova KBM Branik Maribor (szlovén) 5 (8:9), 5. OK Calcit Kamnik (szlovén) 3 (3:0), 6. Oberbank Steelvolleys Linz-Steg (osztrák) 2 (4:5), 7. OK Marina Kasztela (szlovén) 0 (0:15).

A heti, három országot felölelő túra végállomása szombaton Balatonfüred lesz, ahol az Extraliga alapszakaszának 10. fordulójában a hétvégén az MTK Budapesttől némi meglepetésre sima 3:0-s vereséget szenvedő Szent Benedek Röplabda Akadémia csapatával csap össze Tóth Gábor együttese (a mérkőzést a Hunvolley Tv is közvetíteni fogja). A január első napjaiban menesztett szerb Dejan Desznica helyére érkezett bolgár Krisztian Mihajlov panaszosan nyilatkozott az MTK elleni kudarc után:

El kell ismerni, ezen a meccsen nem tudtunk a győzelemért harcolni. Sajnos a csapat borzalmas fizikai állapotban van a szezon első fele után, és ez az eredménye… Sok apró, vagy nagyobb sérüléssel bajlódnak a játékosok, amihez hozzájárult a rossz tervezés és rossz fizikai felkészültség

– nyilatkozta a szakvezető a Magyar Röplabda Szövetség honlapján. Ráadásul egyik kulcsemberük, a szerb Dejana Lekics is megsérült.

A nehézségek bizonyára arra sarkalják a Balaton-partiakat, hogy megmutassák az egyik bajnokesélyesnek a valódi tudásukat, egyszóval a fárasztó nemzetközi mérkőzések után is fokozottan figyelniük kell a csabai lányoknak. Remények szerint addigra felépül betegségéből a török kulcsember, Ceyda Aktas.