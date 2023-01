Laszkács Edina főszervező a közösségi oldalán azt közölte, hogy az eredményhirdetésig befolyt összeg nem kevesebb, mint 1 068 000 forint.

– Köszönöm mindenkinek, aki a 381 regisztrált nevező között hozzájárulásával segítette a Vozár családot és Levente kezelésének költségeit, ami az eddigi szilveszteri futógálák történetének legnagyobb összege! Mindenki, aki a helyszínen adta le, vagy átutalással juttatta el felajánlását, nyugodtan tapsolhat, vállat veregethet, de bátran ölelkezhet is, mert hatalmas segítségnyújtás részesévé vált! Mint, ahogy azok is, akik munkájukkal és támogatásukkal a rendezvény lebonyolítását segítették! – mondott köszönetet a közösségi oldalán a verseny főszervezője. – Nagyon tartalmas napunk volt, nem cserélnénk el semmiért sem! Az az érzelmi löket, amit ma kaptunk, inspirál minket arra, hogy a jövőben is legyen szilveszteri futógála! – tett hozzá Laszkács Edina.

A versenyre nevező 381 indulónak 2000 métert kellett teljesítenie. A célba érkezőket forralt borral, teával és pogácsával várták. A korosztályonkénti legjobbakat a művelődési házban megrendezett eredményhirdetésen díjazták.