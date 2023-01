A különböző korosztályokban az országos versenyeket tekintve összesen 19 első, 13 második és öt harmadik helyet szereztek meg a csabai kiválóságok, míg a nemzetközi megméretéseken (világ- és Európa-bajnokság) négy-négy első és második, továbbá három harmadik helyet zsebeltek a versenyzők. A nemzetközi szereplés kapcsán ki kell emelni Szabó Ágnest, aki fekvenyomásban világ és Európa-bajnokként zárta az elmúlt évet és a hazai szakszövetség az esztendő legjobb női versenyzőjének is megválasztotta. Sajben Dániel az ifjúságiaknál két Európa-bajnoki címet nyert, míg Schneider Erzsébet (masters) két Eb-ezüsttel gazdagodott, Mucsi Noémi (ifjúsági) pedig harmadikként zárt.

A szakosztály sikereiből edzőként is tevékeny részt vállaló Szabó Ágnes elmondta, 2023 első versenye Debrecenben, a korosztályos raw fekvenyomó magyar bajnokság lesz, amelyen tíz versenyzővel lépnek a platformra.

A csabai tehetségek zömének az aranyérem megszerzése a cél, de mindenképpen a dobogós helyezések elérése.

Idén összesen tíz országos és nemzetközi megméretésen szeretnének részt venni a békéscsabai erőemelők. Az első nagyobb nemzetközi verseny a dél-afrikai Sun City-ben május végén sorra kerülő raw és eq fekvenyomó világbajnokság, amelyen Szabó Ágnes védheti meg a címét. Majd augusztusban Franciaországban is erre készül a kontinenstornán. Az Eb-kijutásra és a jó szereplésre Szabó mellett Lovas Mónikának és Sajben Dánielnek is van esélye. Az ifjúsági és junior raw erőemelő Eb-t Budapesten rendezik meg október közepén, így akkor Sajbenen kívül Petri Regina, Mucsi Noémi és Molnár Zsolt is lehetőséget kaphat a bizonyításra.

– Már az év elején is nagyobb súlyokat mozgattak meg erőemelőink, mint a tavalyi esztendő egyéni csúcsai, ezért bízok benne, hogy idén több országos csúcsot is megdöntenek a versenyzőink és abban is, hogy még több érmes helyezésünk lesz, ezáltal is öregbítve a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület és a város hírnevét.