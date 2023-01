A mérkőzés első pontját a Békéscsaba szerezte, de mér a kezdés előtt is magabiztosnak látszó németek ezután begyújtották a rakétát, ami 6:2-es vezetésüknél békéscsabai időkérést hozott magával. A vendégek is tudtak nagyot hibázni, azonban egy suta labdaérintés után ez is csak annyit ért, hogy nem szakadt le még jobban a Békéscsaba. 10:4-es schwerini vezetésnél jött az újabb csabai időkérés. A játékrész derekán fordult elő először, hogy a Csaba egymás után két pontot szerezzen, de ezzel együtt sem került sokkal közelebb vendégéhez. A Schwerin már otthonában is megmutatta, hogy mennyire gyors csapat, ezt a fegyverét Békéscsabán is alkalmazta és bizony nagyon könnyedén lépdelt előre, a csabaiak 11 pontot szedtek össze, míg az észak-németek addigra 23-at. White labdája nyomán kilenc szettlabdához jutott a Schwerin, s ebből csak egyet puskázott el, a török Yuzgenc ugyanis nem kegyelmezett.

Nagyot nem változott a helyzet a második játszmában sem, a németek roppant magabiztosan röplabdáztak, nemcsak támadásban, hanem a blokkmunkában is ragyogóan teljesítettek, a csabaiak pedig csak ritkán tudtak megvillanni, 6:3-as vendégelőnynél Tóth Gábor ismét kihívta magához a tanítványait, 6:12-nél ismét. Ezután azonban mintha kezdett volna magára találni a magyar csapat, jöttek a szép megoldások is, s ezeket a hálás közönség is akceptálta. Ez az időszak csak rövid ideig tartott, a sárga-kék mezesek ismét megrázták magukat és haladtak előre. Jött azonban Vaszileva, akinek pontjaival mínusz hétről, mínusz 4-re zárkózott fel a BRSE, s ekkor – a mérkőzés során először – a németek edzője is kikérte idejét. Jól játszott a Csaba, megérezte, hogy talán mégis lehet keresnivalója és a hajrára belátható távolságra, egy pontra került a német csapattól. Fordítani azonban már nem tudott, ugyanis Ruddins játszmalabdához juttatta a Schwerint, majd egy blokkal a másodikat is behúzta és ezzel el is dőlt a továbbjutás kérdése.