Békés megye sportja, 2022 1 órája

Kétszer is dobogóra állt a BRSE

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Ebben az összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – röplabdával és kosárlabdával foglalkozunk. Az idei év nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon eredményeket vettük sorra.

G. P. G. P.

BRSE Forrás: Facebook

Kosárlabda Az Omnia Pub&Food Békés (edző: Balog Vilmos, Balog Lajos) férfi csapata 87 helyen fejezte be az NB I B Zöld csoportjában a 2021–22-es bajnokságot. A Békéscsabai KK férficsapata (edző: Jancsika Árpád) a 3. helyen végzett az NB II-es bajnokság négyes döntőjében. Röplabda 2022-ben Bagyinka Fanni, Pekárik Eszter, Zólyomi Rebeka és Kertész Petra és Pintér Andrea képviselte a BRSE-t a magyar nemzeti csapatban. A magyar korosztályos válogatottakba is számtalan békéscsabai játékos kapott meghívást. Az U19-ben Fekete Gréta, Radnai Lili és Radnai Luca, az U17-ben Fekete Ramóna, Gajdács Lina, Matuska Orsolya, Nánási Zoé, és Tuska Brigitta, az U16-ban Fekete Ramóna és Gajdács Lina jutott szóhoz. A Békéscsabai RSE (vezetőedző: Tóth Gábor) női csapata az Extraligában ezüst, a Magyar Kupában bronzérmes lett a 2021–22-es szezonban, az új szezonban az őszi mérkőzések után a 2. helyen áll az alapszakaszban

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!