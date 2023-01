A küldöttek emellett megszavaztak egy kötelezettségvállalást is, amellyel a hazai klubok a sportág idei egyik legfontosabb eseményén, az Nemzetközi Olimpiai Bizottság égisze alá tartozó Európa Játékokon a kick-box versenyek zavartalan lebonyolításához adnak támogatást.

A közgyűlésen először az MKBSZ elnöke, Galambos Péter adott tájékoztatást a 2022-es esztendő legfontosabb történéseiről, majd a tagok egyeztették a 2023. évi versenynaptárat, és meghatározták a magyar bajnokságok megrendezésének időpontjait is. A szakmai beszámolók során a formagyakorlat szakág szövetségi kapitánya, Puravecz Péter, az orosházi Contact Kick-box, Thai-box Harcművész Egyesület vezetőedzője is elemezte a rendkívül sikeres elmúlt évet.

Puravecz a hazai szövetség elnökségének is a tagja, csakúgy, mint a füzesgyarmati Gasparik Róbert és a békéscsabai Debreczeni Dezső.

Az elfogadott, rendkívül zsúfolt éves versenynaptárban a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai két versenyt rendezhetnek meg. Április elsején, csakúgy, mint tavaly Békéscsabán, a városi sportcsarnok ad otthont az általános és középiskolás kick-box diákolimpiai döntőnek. Június 24-én pedig Battonyán, a helyei Barátság SE rendezi meg a hagyományos Barátság-kupa nyílt ITF-tekvandó országos versenyt, amelyen kick-box klubok versenyzői is rendre elindulnak.

A közgyűlés döntései befolyásolják a Békés Megyei Harcművész Szövetség tevékenységét is, hiszen a szervezet ennek tudatában alakítja ki az éves eseményprogramját is. A megyei szövetség február 4-én, szombaton tartja éves közgyűlését a Békéscsaba-Fényesi aikido dodzsóban. A klubok már megkapták a meghívót és a szövetség tevékenységét összegző beszámolót is. Azok a klubok, amelyek központja Békés Vármegyében van és szeretnének a szövetséghez csatlakozni, keressék Gregor László elnököt (+36 70/331 5574).