Labdarúgás A Diósgyőrből visszatérő Póser Dániel mellett hétfőn újabb két játékossal erősített az NB II-es bajnokságban 19. helyen telelő Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata.

Az algyői edzőtáborba már a két újabb szerzemény is elutazott, hiszen a Békéscsaba 1912 Előre a támadó szekciójába leigazolta a 23 éves, nagy mérkőzésrutinnal rendelkező Kóródi Nándort, valamint középpályás pozícióba a korábbi pécsi csapatkapitányt, az igen tapasztalt Futó Zsombort is.

Kóródi Nándor 2017-ben került a köztudatba, amikor elutazhatott a Debreceni VSC törökországi edzőtáborába, majd a Ferencváros elleni NB I-es mérkőzés hajrájában az élvonalban is bemutatkozott. A szolnoki születésű, püspökladányi származású 183 centiméter magas, ballábas labdarúgó támadó és szélső pozíciókban egyaránt bevethető, így a csabai klubnál bíznak benne, hogy gólokkal szolgálhatja ki a békéscsabai közönséget.

– Nagy motivációval érkeztem Békéscsabára, ahol a legfőbb célom természetesen a csapat hatékony segítése, illetve szeretném magam is minél jobb formába hozni – mondta Kóródi Nándor. – Bízom benne, hogy ez a lehető leghamarabb sikerül is, utolérem a többieket és a beilleszkedés is rendben megy majd.