Kevesebb mint két és fél héten belül idei negyedik bajnoki mérkőzését vívja a női kézilabda NB I.-ben az újonc EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE. A lila-fehérek a Kisvárda (20–28), a közvetlen alsóházi vetélytárs Érd (25–26) és az ősi rivális Debrecen (22–30) elleni találkozók és vereségek után kedd este az Európa-liga-csoportkörös, 2019-ben EHF-kupa-győztes, 2021-ben EHF-kupa-ezüstérmes Siófok vendégei lesznek.

Az elmúlt hétvégén az érdiek biztos legyőzésével a 14 csapatos élvonalban a hatodik helyre ugró balatoniak hektikusan teljesítenek eddig az idényben. Hazai pályán legyőzték az egyaránt élcsapatnak számító DVSC-t és a Mosonmagyaróvárt is, miközben kikapott Dunaújvárosban, Budapesten, az MTK pályáján és pontot hullajtott Budaörsön. Otthon viszont idáig szépen muzsikált az elmúlt hónapokban sérülésekkel is sújtott SKC, amelyet öt siker mellett csak a Ferencváros bírt két vállra fektetni a csarnokában.

A fiatal magyar kézilabdázók mellett rutinos és jó nevű idegenlégiósok alkotják a siófoki alakulatot. A kapuban meghatározó szerepet tölt be a montenegrói válogatott Marina Rajcsics, a mezőnyjátékosok között pedig ott van a szerb jobbszélső, Ana Kojics, a két francia, a jobbátlövő Dounia Abdourahim és a beálló Hawa N’diaye és húzónév a szlovén válogatott balszélső, Tamara Mavsar, illetve a horvát válogatott ász, Dejana Milosavljevic. A szakmai munkát a győrrel korábban Bajnokok Ligáját is nyerő Danyi Gábort 2021 novemberében váltó Uros Bregar irányítja.

A 43 éves szlovén tréner korábban dolgozott az NB I.-es Vácnál, hazája női kirakatcsapatánál, a Krim Ljubljanánál, vezette a szlovén női válogatott, jelenleg pedig párhuzamosan a szerb női nemzeti csapat szövetségi kapitánya is.

– Látszik a siófokiak játékán, hogy jönnek vissza a hiányzók, több a variációs lehetőségük, de még így is akad sérültjük. Több poszton is válogatott szintű játékosok alkotják a rivális keretét, tehát erős csapatról beszélhetünk, amely jó kézilabdát is játszik, nemzetközi hírű vezetőedzővel – mondta lapunknak Papp Bálint, a Békéscsaba trénere.

– Jó mérkőzést szeretnénk játszani. A múlt csütörtöki, debreceni találkozón elkövetett hibákon is szeretnénk tovább javítani és előrébb lépni ezen a téren. Védekezésben még tovább kell kitolnunk a koncentrációt, illetve javítani a támadójátékon és a helyzetkihasználáson, hogy eredményesebbek legyünk. Ez a fő feladat most.

Az ENKSE fiatal vezetőedzője féltávhoz ér együttesével a 2022–2023-as idényben és a 13. bajnoki mérkőzés kapcsán kiemelte, látták, hogy néha a Siófok is szenvedett az idényben, a céljuk pedig az, hogy minél többet kihozzanak a keddi meccsből:

– Ehhez rendkívül fegyelmezett és egységes csapatjáték kell tőlünk, támadásban és védekezésben is. Bátor kézilabdával kell kirukkolnunk, mert bár a balatoniak számítanak a mérkőzés esélyesének, örülnék, ha felszabadult játékot produkálnánk.

A női NB I. állása:

1. Győr 13 – 1 447–325 26

2. FTC 12 1 – 429–318 25

3. Debrecen 10 1 4 439–386 21

4. Mosonmagyaróvár 8 – 4 377–327 16

5. Vác 6 2 4 316–314 14

6. Siófok 6 1 5 316–316 13

7. Dunaújváros 5 2 6 333–387 12

8. MTK 4 2 8 391–406 10

9. Budaörs 4 2 6 301–326 10

10. Kisvárda 5 – 8 297–325 10

11. Fehérvár 4 2 6 302–344 10

12. Érd 2 – 10 300–359 4

13. Békéscsaba 2 – 10 287–348 4

14. NEKA 1 1 10 277–331 3