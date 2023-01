Csütörtök óta készül a Békéscsaba 1912 Előre NB II-es csapata a tavaszi szezonra, s kedden máris lejátszotta első tesztmérkőzését. A csabai lila-fehérek az NB I meglepetéscsapata, a tabella 2. helyét elfoglaló Kecskeméti TE otthonában játszottak.

Több próbázó is akadt a csabaiaknál, így a 24 éves középpályás, Kleisz Márk (Vasas II), a romániai születésű, korábban Kazincbarcikán védő kapus, Fila Károly (27), a Paks II támadója, Lakatos Lengyel Lóránt (18), és a Pécsi MFC korábbi utánpótlás válogatott középpályása, Futó Zsombor (30), valamint egy külhoni, Alban Mehmeti is, aki gólt is szerzett.

Eleinte a Békéscsaba kezdeményezett, ám a hazaiak hamar fölénybe kerültek és a szünetig két gólt is lőttek. Váradi Ádám ugyan szépített, de a második félidőben előbb Banó-Szabó, majd Pejovics is betalált, a végeredményt Alban Mehmeti állította be.

Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre 4–2 (2–1)

Felkészülési mérkőzés, Kecskemét. Kecskemét: Kersák – Győri Á., Buna, Vágó, Poják – Hatvani, Meskhi, Bodor, Gréczi – Horváth K., Győri B. Cserék: Varga B., Szalai, Szabó A., Belényesi, Pejovics, Grünwald, Nikitcher, Szuhodovszki, Katona, Banó-Szabó, Tóth B. Vezetőedző: Szabó István. Békéscsaba: Bukrán – Kitl, Bora, Albert, Hodonicki – Talpalló, Váradi, Kleisz, Farkas – Ilyés, Czékus. Cserék: Fila, Mikló, Szabó Cs., Farkas M., Puskás, Mágocsi, Lakatos Lengyel, Mehmeti, Zvara, Futó, Bónus, Zádori. Vezetőedző: Brlázs Gábor. G.: Győri a 33., Hatvani a 43., Banó-Szabó az 52., Pejovics a 79., ill. Váradi a 45., A. Mehmeti a 83. percben.