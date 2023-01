Kemény tizenöt mérkőzésen van túl az Optimum Solar-Békési FKC a férfi kézilabda NB I. B-ben. A Padla József által irányított együttes a rendkívül sűrű és kiegyenlített, 16 csapatos másodosztályban az előkelő ötödik helyen áll nyolc győzelemmel, két döntetlennel és öt vereséggel, 18 pontjával pedig tapad az élmezőnyre. A téli szünet előtti utolsó, tavaly december 18-i bajnoki után két és fél hét pihenőt kapott a békési keret, mivel meglehetősen hosszú és megterhelő nyáron és őszön vannak túl a játékosok

– Úgy döntöttem, hogy pihenjen a csapat, fizikailag és mentálisan is – mondta lapunknak Padla József. – Az első januári héten ötöt edzettünk, azóta, pedig teljes erőbedobással készülünk a bajnoki folytatásra. Összességében abszolút elégedett vagyok az eddigi teljesítményünkkel és a tabellán elfoglalt helyünkkel. Egyedül a százhalombattai meccsünket és vereséget sajnálom, akkor szétcsúsztunk és az azt követő PLER elleni mérkőzésen is. Látszik, hogy egy ilyen hosszú bajnokságban minden csapatnál vannak hullámvölgyek és meghatározó lehet, hogy ki mennyi időt tölt egy rossz periódusban és milyen gyorsan tud kijönni belőle. Mi az említett két találkozón ragadtunk be és ez párhuzamosan összefüggött sérülésekkel is. Azokon a bajnokikon, amelyeken komplexek voltunk, mindenkire számíthattam, hoztuk azt a teljesítményt, amit kell.

A tréner pozitívumként emelte ki, hogy tavasszal gyakorlatilag hazai pályán küzdhetnek meg azokkal a riválisokkal, akik mögöttük állnak a tabellán, tehát ezeket a mérkőzéseket meg lehet és meg is kell csinálniuk. A február 4-i, éllovas Eger ellni idegenbeli bajnoki folytatás előtt az NB II.-es Mezőtúrral és az egyaránt bajnoki rivális U21-es szegedi és vecsési együttessel játszik felkészülési mérkőzést a BFKC.

– Elégedettek lehetünk, nagyon kiegyenlített a mezőny, egy-egy meccsen múlt, hogy most nem a nyolcadik helyen állunk, de az is, hogy nem vagyunk harmadikok. Az ötödik pozíció egyébként reális. – szögezte le Padla József. – Meglátjuk, hogyan tudunk kiállni, mennyire maradunk komplettek csapatszerkezetileg. De még egyszer mondom, alapvetően elégedett vagyok az őszi teljesítményünkkel, a srácokkal, mindenki szépen odatette magát, dicséret illeti őket. Ha ezt a szintet tudjuk tartani tavasszal is, akkor szép idényünk lehet. Azon kell dolgoznunk, hogy elkerüljenek minket a sérülések, mert ha nálunk kiesik néhány játékos, akkor teljesen más erőt képviselünk, ezzel azonban más együttesek is így vannak. Ami viszont örömteli, hogy majdnem a teljes őszt úgy teljesítettük, hogy két serdülő és három ifjúsági játékos folyamatosan a keretben volt, az átlagéletkorunk huszonnégy – ez jó visszajelzése annak, hogy működik az utánpótlás-nevelés is Békésen.