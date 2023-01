A felek kétszer ötven perces játékban egyeztek meg. A csabai lila-fehérek a csaknem egyhetes munkával a lábukban várták az algyői sportpályán hódmezővásárhelyi ellenfelüket. A napokban leigazolt játékosok mindegyike szóhoz jutott, így a kapus Póser Dániel, a rutinos Futó Zsombor és a fiatal Kóródi Nándor is.

A vásárhelyiek szerezték meg a vezetést, a 21. percben Barta Norbert volt eredményes. Bő tíz perccel később Lukács Raymond révén egyenlített a Békéscsaba. Még a szünet előtt újra a Csongrád-Csanád vármegyei gárda jutott vezetéshez, a 44. percben ezúttal Irmes Dávid vette be a lila-fehérek kapuját. A második félidőben mindkét edző lehetőséget adott a kispadon ülő játékosoknak, így Antal Krisztián Boda Kristófnak is, aki a 73. percben tovább növelte a Hódmezővásárhely előnyét. Az eredmény már nem változott, a Békéscsaba második tesztmeccsét is elveszítette.