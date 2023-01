Arról, hogy a próbajáték mennyire volt sikeres, még nincs pontos információ, mindenesetre a 16. életévét március 10-én betöltő Tompa Ákosnak nagy esélye van arra, hogy előbb-utóbb valamelyik nagy futballnemzet bajnokságában kössön ki.

– Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ott lehetett Spanyolországban. Az „Alázat, tisztelet, győzelem!” jelszó alapján mindig nagy alázattal dolgozott céljai, álmai megvalósításáért – mondta érdeklődésünkre Tompa Ákos édesanyja, Bódi Gyöngyi. – Szerdán megyünk tárgyalni az ügyében, többkörös tárgyalások előtt állunk, így konkrétumról még nem tudok beszámolni.

Ákos jó benyomásokat szerzett San Sebastiánban. A város futballcsapata egyébként jelenleg a Barcelona és a Real Madrid mögött a harmadik helyen áll a La Ligában.

– Motiváló volt számára, hogy elvitték a Real Sociedad–Bilbao La Liga-mérkőzésre is, melynek hangulata nagyon megfogta Ákost. Egyéni edzéseken vett részt, amikor az első csapat edzői stábja figyelte, videózták is. Dolgozott együtt az U17-es, de az U19-es csapattal is. Ákos elmondta, hogy teljesen más ott a mentalitás és a stílus – beszélt a több napig tartó spanyolországi próbajátékról Bódi Gyöngyi.

S hogy ilyenkor milyen nehéz a dolga egy szülőnek, arról Ákos édesanyja így beszélt:

– Már akkor is nagyon sok álmatlan éjszakánk volt, amikor tizenkét évesen elengedtük Budapestre a Magyar Futball Akadémiára, a Budapest Honvéd utánpótlás-nevelő bázisához (a Honvédnál már többször részt vett az NB I-es első csapat edzésén – a szerző). Sok minden szólt ellene, de mellette is. Szerencsére megállta a helyét. Persze nem mindegy, hogy kétszáz, vagy kétezer-ötszáz kilométer távolságról beszélünk. Egy biztos: lebeszélni nem fogjuk, azt fogjuk támogatni, ami számára az előrelépést jelenti.

Tompa Ákos a magyar U15-ös válogatottban is bemutatkozott, 2021 októberében Szlovénia ellen kapott először lehetőséget, majd tavaly márciusban a Törökország elleni döntetlen eredménnyel záruló mérkőzésen is szerepet kapott. Az U16-os válogatottba is meghívást kapott, ahol éppen a jövő héten lesz egy összetartás. Mindössze tizenöt esztendősen debütált a magyar kiemelt U19-es bajnokságban is, amivel rekorder.

A fiatal orosházi kapus a 2019–2020-as szezonban csatlakozott a Magyar Futball Akadémiához, a Budapest Honvéd FC utánpótlás-nevelő bázisához.

A magyar tehetségre nemcsak Spanyolországban, hanem több más országban is felfigyeltek, információink szerint korábban az angol Manchester City és a West Ham United látókörébe is bekerült.