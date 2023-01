Kisvárdán játszotta idei első mérkőzését a női kézilabda NB I.-ben újonc Békéscsabai Előre NKSE. A lila-fehérek benevezték az egy ideje már újra társaival készülő Kiss-Walfisch Mercédeszt is a találkozóra – a kiváló átlövő 2021 nyarán székesfehérvári és érdi kitérők után tért vissza nevelőegyesületébe, ám gyermekáldás miatt eddig még nem lépett pályára ismét csabai színekben.

Stabil védekezéssel és lendületes támadásokkal kezdett a Csaba, amelyben Marina Razum remekelt az első félidőben: a horvát hálóőr több kiváló bravúrja mellett egészpályás gólt is lőtt az üres hazai kapuba. Többször is el tudott húzni három találattal a Előre a többet hibázó hazaiktól. Ám a korábban a lilákat is irányító Bakó Botond időkérése és a nyitottabb védekezésre váltás után kezdett éledezni a Várda, amely a szünetig utolérte riválisát.