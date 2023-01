Az őszi utolsó fordulóban a listavezető Orosházi MTK-ULE 1913 kikapott a Szarvasi FC-től, a Végegyházi SE ugyanakkor győzött Medgyesbodzáson, így a két csapat közötti különbség egy pontra olvadt. Végegyházán nem titkolják, ha már így alakult, akkor szeretnék célba venni az első helyet.

– Az Orosháza és a Szarvas célja is ugyanez, de úgy vagyunk vele, hogy ha tudjuk, nyerjük meg a bajnokságot – mondta Balázs József, a csapat edzője. – Sokat kell még ezért dolgoznunk, a téli felkészülés kezdetét is előbbre hoztuk egy héttel, ami január 17-én kezdődik heti négy edzéssel. Játékosmozgásról még nem számolhatok be, de szeretnénk két-három játékossal erősíteni, szélső, és belső középpályást, illetve szélső védőben gondolkodunk.

A Végegyházi SE tervezett edzőmérkőzései. Január 28., szombat, 11.00: Füzesgyarmati SK–Végegyházi SE. Február 1., szerda, 18.00: Végegyházi SE–Körösladányi MSK, Gyula. Február 4., szombat, 10.00: Algyői SK–Végegyházi SE. Február 8., szerda, 18.00: Végegyházi SE–Tiszaföldvár VSE, Gyula. Február 11., szombat, ??: Medgyesbodzás SE–Végegyházi SE. Február 18., szombat, ??: Végegyházi SE–Eleki USE. Február 25., szombat, ??: Szabadkígyósi SZSC–Végegyházi SE. (utóbbi három mérkőzés helyszíne még egyeztetés alatt).