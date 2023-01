A 15-ös számú csoportba besorolt Gachályi – év eleje ide, év eleje oda –, gyorsan felvette a ritmust és gond nélkül biztosította be a továbbjutást.

A főtábla 1. fordulójában még nem kellett vívnia, csak a 128 között kapcsolódott be a küzdelmekbe. Az olasz Chiara de Piccolit 15:11-re legyőzte, hogy a 64 között ismét egy olasszal, Allegra Cristofolettóval mérje össze tudását. A magyar lány ha lehet, még magabiztosabban vívott és újabb itáliai ellenfelét is legyőzte, 15:10-re, s jutott be a legjobb 32 közé, ahol egy honfitárssal, a Fábián Kamillát legyőző Nagy Blanka Virággal nézett farkasszemet. Gréta megállíthatatlan volt, 12 találatot engedélyezett ellenfelének és lapzártánk idején már a legjobb nyolc közé jutásért csatázhatott. Ellenfele az osztrák Leonore Praxmarer volt, akivel szoros csatát vívott, végül 12:11-re kikapott, és a 15. helyen fejezte be a világkupát. Praxmarer később egészen a fináléig jutott, ahol az izraeli Alexandra Kravets állította meg.