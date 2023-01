– Milyen évet zárt a megyei labdarúgó szövetség?

– Az évközi problémák ellenére az alapvető feladatait ellátta a szervezet, hiszen a 2021–2022-es évi bajnokságok zavartalanul befejeződtek, az újak pedig tervszerűen elindultak augusztus és szeptember során. Ezen felül sikeresen bonyolítottuk le év elején a megyei amatőr válogatottak régiós tornáját Gyulán. Apró szépséghibája volt az eseménynek, hogy a csapatunknak nem sikerült bejutnia az országos négyes fináléba.

– Mi jelentette a legnagyobb kihívást?

– A 2022-es esztendő eleje még a koronavírus-járványról szólt. Akkoriban félő volt, hogy ismét problémát jelenhetnek majd az esetleges kényszerű halasztások, de szerencsére az aggályok alaptalannak bizonyultak. Az év második felében az energiaválság okozta elszálló rezsiárak gyűrűztek be, ami természetesen a klubok működtetésére, illetve esetenként az azokban folyó szakmai munkára is kihatással volt. Szerencsére enyhe időt hozott az ősz, az idényt is korábban le tudtuk zárni, mint az előző években, így azután nem igazán jelentek meg a vészjósló energiaszámlák.

– Visszatérő probléma a megyei első osztály mezőnyének összeállítása. A részvételt nem vállaló klubok több mindent felhoznak indokként. Ön szerint mi a legnagyobb probléma és van-e esély arra, hogy a közeljövőben összehozható a remélt tizennégy csapatos mezőny?

– Az első osztály megfelelő létszámának hiánya országos jellegű problémává nőtte ki magát. A tizenkettő csapatból tízet tudtunk megtartani erre az évre, ezzel csak Tolnát előzzük meg, de nálunk sokkal népesebb és tehetősebb vármegyékben sincs versenyrendezési, vagy sportszakmai tekintetben ideális mezőny. Elég csak a szomszédos csongrád-csanádipéldát említeni, ahol tucatnyi együttes verseng, noha Szeged mellett több nagy településsel rendelkezik, mint Békés. Természetesen a mi problémánk szempontjából ez mellékes. Továbbra sem tettünk le arról, hogy a következő bajnokságot már megemelt létszámmal kezdhessük, ehhez azonban a sportszakmai téren érdekelt egyesületeknek is partnernek kellene lenniük. Megértjük, hogy a legtöbb helyen akadnak gátoló tényezők, de ezek közel sem leküzdhetetlenek. Az biztos, hogy ebben a tekintetben csak közös akaratból tudunk egyről a kettőre lépni. Az elnökség mindenesetre rugalmas és teljes mellszélességgel támogat minden megye egybe vágyó csapatot a céljaiban.

– Az általános játékvezetői hiány miatt komolyan kellett sakkozniuk az időpontokkal, hogy a különböző osztályokban hétvégenként egyáltalán megrendezhessenek egy-egy fordulót. Ez a helyzet változhat az elkövetkezendő időszakban?

– Bizonyos szempontokból könnyebb tavasz elé nézünk. Egyrészt áprilistól már 17 órától is lehet játszani, másfelől a most induló játékvezetői tanfolyamra jelentős az érdeklődés. Reméljük az online jelentkezett harminc főből minél többen elvégzik a kurzust és csatlakoznak a megyei kerethez. Ezúton is biztatok minden érdeklődőt, hogy jelentkezzen a tanfolyamra! Arra azonban így is számítani kell, hogy lesznek „eltérített” fordulók, vagyis szombat délelőtti, vagy kora délutáni, illetve vasárnapi időpontra átirányított mérkőzések. Rövidesen elkészítjük a tavaszi programot, terveink szerint az utánpótlás mérkőzésekkel együtt. Sajnos az NB-s utánpótlás mérkőzések időpontjait csak később kapjuk meg, így azok ismeretében lehet véglegesíteni a naptárt.