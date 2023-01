Békéscsabán remélik, hogy ekkora erőfeszítésre nem készteti szombaton az UTE, de hogy nehéz csatára van kilátás, az biztos. A bajnokságban 6. helyen álló lila-fehérek eddig három győzelmet számlálnak az Extraligában, nyertek idegenben a Nyíregyháza, a Kaposvár és otthon az újonc MÁV Előre ellen is. Az őszi első mérkőzésen a viharsarki együttes három szettben győzött az UTE otthonában. A november 5-én lejátszott mérkőzésen csak a második játszma volt szoros.

A csabaiak szeme előtt más nem is lebeghet, mint hogy begyűjtsék a három pontot, de most nagyon nem mindegy, hogy mennyi energiát kell belefektetni a mérkőzésbe.

– Be kell osztani az erőnket, illetve a keretet is úgy kell majd forgatni, hogy lehet, még soha nem játszottunk olyan felállásban, amiben fogunk – ecsetelte Tóth Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője. – Ettől függetlenül frissítenünk kell a játékosokat, mert szombaton az UTE, keddtől pedig még három mérkőzés következik a Közép-európai Ligában (MEVZA). A keddi linzi egy nagyon fontos MEVZA-találkozó lesz. Szerdától egész héten Mariborban leszünk, ahol előbb a Kamnik, majd a Maribor ellen játszunk (két nappal később pedig Balatonfüreden az Extraligában – a szerző), vagyis nagyon gyorsan történnek az események körülöttünk, ezért fel kell vennünk a ritmust, mert lemaradunk. Annak ellenére, hogy rotálni kell a csapatot, az Újpest ellen is a három pont megszerzése a cél, nem is lehet más.

A Swietelsky-Békéscsaba–UTE mérkőzés szombaton 18.30 órakor kezdődik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban. A mérkőzés első számú játékvezetője Varjasi Melinda, segítője Horváth Miklós lesz. A mérkőzést a hunvolley.tv élőben közvetíti.