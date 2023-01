Barcsay Attila játékos-edző szerint krónikus kapushiánnyal küszködtek, többször neki, az inkább a góllövésért felelős játékosnak kellett beállnia a kapuba.

A vezetés a keserves őszi időszakot a háta mögé dobva azon dolgozik, hogy a március 4-i tavaszi kezdésre már egy ütőképesebb, bővebb játékoskeretű dobozi csapat álljon össze. Barcsay Attila néhány változásról már be is számolt:

– Reményeink szerint csatlakozik hozzánk a gólerős, az elmúlt években több megye egyes csapatot is megjárt harminchat éves Sztojka Ádám, aki egy éve még okányi labdarúgóként szenvedett keresztszalag-szakadást, de a műtétje és a hosszabb rehabilitáció után ismét munkába állt, a megyei teremkupán már velünk volt – mondta a játékos-edző. – Öccse, a huszonkilenc éves Sztojka Zsolt nem játszott ősszel, de szintén újrakezdi a játékot.

Barcsay Attila beszámolt arról is, hogy Váczi János (34) szintúgy Dobozon kezdi el az alapozást, ő is újrakezdő, több év után ölt majd újra kék-fehér szerelést. A negyedik nagy igazolás a korábban a megyei bajnokságban gólkirályi címet is szerző Molnár József Gábor (37), aki Sztojka Ádámhoz hasonlóan legutóbbi szintén Okányban futballozott. A támadó több év után szerepel újra nagypályán.