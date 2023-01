Az Európa-liga-csoportkörös Siófok KC otthonában játszotta idei negyedik bajnoki mérkőzését a női kézilabda NB I.-ben újonc Békéscsabai Előre NKSE. A lila-fehérek a huzamosabb ideje hiányzó balszélső, Kukely Klára után a junior-Európa-bajnok kapus Szabó Dórára sem számíthattak ezúttal.

A lassú tempóban csordogáló mérkőzés elején sokszor nehezen boldogult a balatoni védelemmel az ENKSE, döcögött a támadójáték, miközben az SKC rendre jól találta meg az üres helyeket és lyukakat a csabai védőfalban. A vendégek trénere, Papp Bálint nem is várt sokáig, már a 12. percben, 6–3-as hátránynál időt kért. Aztán szép lassan változni kezdett a játék képe, a siófokiak teljesítménye visszaesett, 9–5-ös vetetésük után nem tudták megtörni a Békéscsabát, amely a bizonytalanabb kezdés után fokozatosan erőre kapott és átvette a mérkőzés irányítását.

Az ellenállhatatlanul lövő, az első félidőben ötször-ötször eredményes Marija Lanistanin és Termány Rita vezérletével a lilák egy 10–4-es sorozattal fordítottak és a szünet előtt magukhoz ragadták a vezetést – amit már ki sem engedtek a kezükből!

Nagyszerűen sikerült az első 30 perc második fele csabai szempontból és kiválóan folytatódott az újabb játékrész is.

Bár mindkét oldalon sok hiba és pontatlanság borzolta a kedélyeket olykor, a vendégcsapat uralta a mérkőzést, a külföldi válogatott klasszisokkal felálló Siófok képtelen volt a fordításra. Nem kell fukarkodni a dicsérő jelzőkkel: a roppant fontos bravúrt elérő ENKSE – csakúgy, mint az eddigi két idénybeli győzelme során a Mosonmagyaróvár és a Budaörs ellen – okosan, higgadtan, koncentráltan, taktikusan, fegyelmezetten és nagy szívvel küzdve őrizte végig az előnyét, nagy tartásról tanúbizonyságot téve elbírta a sok kiállítást is és teljesen megérdemelten gyűjtötte be első pontjait idegenben ebben a bajnoki kiírásban.

A bajnoki tabellán újra a már bentmaradást érő 12. helyre lépő lila-fehérek legközelebb február 11-én a Dunaújvárossal találkoznak hazai pályán.

Siófok KC–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 27–29 (14–15)

NB I.-es női mérkőzés. Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 400 néző. V.: Rontó, Szanyi. SKC: Rajcsics – Such 1, Papp N. 5, Debreczeni-Klivinyi 4, N’Diaye 4, Milosavljevic 4 (1), Mavsar 9 (3). Csere: Herczeg L. (kapus), Abdourahim, Kojics, Kajdon, Wald, Sirián. Vezetőedző: Uros Bregar.

Békéscsaba: Razum – Bucsi 4, Lanistanin 8 (1), Gyimesi 3, Giricz L. 1, Mayer Sz., Borbély M. Csere: Domokos-Madera (kapus), Andróczki, Vámosi 1 (1), Termány 7, Hajtai 4, Horváth G. 1. Vezetőedző: Papp Bálint.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 12. p.: 6–3. 16. p.: 9–5. 22. p.: 12–10. 28. p.: 13–15. 35. p.: 16–16. 37. p.: 17–19. 40. p.: 19–19. 47. p.: 20–23. 50. p.: 23–24. 55. p.: 24–27. Kiállítások: 6, ill. 16 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2.

Uros Bregar: – Jól kezdtünk, de utána sokat hibáztunk a lerohanásink és a gyors indítások során. Sok problémánk volt támadásban és csapatmunkában is felülmúltak minket, ez az én felelősségem. Megérdemelte a két pontot a Békéscsaba.

Papp Bálint: – Az első félidő tizenötödik perce után a védekezésünk keményebb lett, stabilizálódott, egy-egy védés is segített a kapuban, így vissza tudtunk jönni, mert megvoltak az átlövésgólok is, Termény Rita is jól szállt be a mérkőzésbe. Utána a csapat egységesen harcolt, nagyon sok pozitívum akadt, okosan, fegyelmezetten és taktikusan játszottuk meg a helyzeteket. Nagyon fontos volt, hogy a távoli zónákból be tudtunk találni. Ez a csapat diadala, a kezdés előtt is arról beszéltünk, ha csapatként funkcionálunk és mindenki hozzáteszi a maga részét, akkor sikeresek lehetünk. Nagyon nagy szükségünk volt erre a győzelemre, hogy az elmúlt időszak kudarcai után előrébb tudjunk lépni.

Such Nelli, az SKC jobbszélsője:

– Nem találom a szavakat… Jól kezdtük a mérkőzést, aztán kilenc ötös vezetésünknél, mintha valamit elvágtak volna nálunk. Elfelejtettünk kézilabdázni, nem ment a védekezés, támadásban nem tudtuk értékesíteni a ziccereket, teljesen szétestünk, borzalmas volt.

Gyimesi Kitti, az ENKSE balátlövője:

– Nagyon büszke vagyok a csapatra, egymást támogatva léptünk pályára. A második félidőben felvettük a versenyt, átvettük a vezetést, fontos pillanatokban szereztünk gólokat, stabilak maradtunk. Végig csapatként küzdöttünk.