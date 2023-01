Bejáráson vett részt Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője, Dávid Zoltán polgármester és Szél Attila, az egyesület elnöke, majd sajtótájékoztatót tartottak.

Az öltözők, a szauna, a küzdőtér, a karzat, ami közösségi térként funkcionál majd, a már megérkezett szőnyeg látványa fogadja a birkózócsarnokba betérőket.

Itt jelentette be Erdős Norbert országgyűlési képviselő, hogy a csarnoképítésre 2019-ben elnyert 100 millió forintos forrásból elkezdődhettek a munkák, majd egy több mint 266 milliós forrásból folytatódott a beruházás.

– 2022 október végi kormányhatározat alapján több mint 53 millió forintból (ami már megérkezett) befejezik az 588 négyzetméteres birkózócsarnokot, amelyből 300 négyzetméteres a sportolók által használható küzdőtér. A galérián a közösségi tér arra is alkalmas lesz, hogy bemutassa az egyesület a birkózás történetét, ami összefonódik Orosháza sporttörténetével – fogalmazott a politikus.

Szél Attila

Szél Attila az Orosházi Spartacus Birkózó Klub Egyesület elnöke hozzátette, központi sportágfejlesztési pénzből valósult meg a csarnok

– Voltak nehéz pillanataink 2019 óta, az építőiparban bekövetkezett árrobbanás például. De örömmel nyugtázzuk, hogy olyan épület készült el, ami a mai kor minden követelményének megfelel. Energetikailag is. Ebből a plusz forrásból például napelem kerül a csarnokra, s reményeink szerint az épület fenntartása közelít a nulla forinthoz – fűzte hozzá az elnök, kiemelve az elődök kitartó munkáját, sportsikereit, a 100 éves múltat, ami e létesítmény létrejöttéhez is hozzájárult. Fontosnak nevezte, hogy a kemény edzésmunka mellett egyéb közösségi tevékenységre is lesz itt alkalom. (Az országban 17 helyen épült birkózócsarnok, de közösségi tér csak az orosháziban.)

Dávid Zoltán

Dávid Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki a birkózásban dolgozóknak, a sportolóknak, az edzőknek, a szülőknek.

– Nem lett volna sikeres ez a projekt, ha nincs büszke és sikeres múltja e sportágnak. Orosháza megérdemelte ezt a sportcentrumot, kívánom, egyre több fiatal lépjen be ide, az egyesületbe és népszerűsítse, öregbítse a birkózás és Orosháza hírnevét.