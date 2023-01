Kézilabda Péntek este 18 órától a Kisvárda otthonában játssza első idei mérkőzését a női NB I.-ben újonc Békéscsabai Előre NKSE. A lila-fehérek jó szájízzel vághattak neki az új esztendőnek, hiszen az élcsapat Mosonmagyaróvár, majd a Budaörs elleni decemberi bravúrgyőzelmekkel megszerezték első pontjaikat, ráadásul elmozdultak a kieső helyekről. A két együttes november 23-án találkozott legutóbb: a Magyar Kupa 3. fordulójában játszott 25–25-ös döntetlennel a csabaiak örülhettek a továbbjutásnak.

– Január harmadika óta folyamatosan edzünk, dolgozunk tovább. Mindenkinek jót tett az év végi győzelem, de most itt egy újabb feladat – mondta az év első megméretése előtt lapunknak Papp Bálint, a Békéscsaba vezetőedzője. – A Kisvárda jelenleg jobb formában van, mint amikor november találkozunk vele a Magyar Kupában. Szerintem a szabolcsiak is elmozdultak a holtpontról, az utóbbi mérkőzéseiket látva legalábbis úgy tűnik. Mi is előreléptünk a kupameccs óta és a teher nem minket nyom, abszolút felszabadultan kézilabdázhatunk. Inkább a hazaiakon lesz a nyomás. Azon az úton kell tovább mennünk, amit megkezdtünk az elmúlt hetekben és azt a játékot nyújtani, ami decemberben jellemzett minket.