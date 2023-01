A klub vezetője, Gasparik Róbert mester – aki egyben a Magyar Kick-box Szövetség elnökségi tagja és mint WAKO nemzetközi versenybíró, a hazai bírói bizottság helyettes vezetője is – röviden beszámolt a 2022-es esztendő kiemelkedő történéseiről. Kiemelte a klub magyar válogatott versenyzőjének, Bak Ágnes Panna jó szereplését az olaszországi Jesolóban rendezett utánpótlás világbajnokságon: a tehetség formagyakorlatban, kadét 2-es korosztályban csapatvilágbajnoki címet szerzett.

A fiatal versenyzőnek Gasparik Róbert egy emléktárgyat adott át. Szintén jutalmat kapott a klub helyettes vezetője, Fábián Mihály, aki sokoldalú munkájával hosszú évek óta segíti a klub tevékenységét és működését.

Üdvözölte az egyesületet sihan Gregor László (8. dan), a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke – a Harcművész Nagymesterek Tanácsának tagja – is, aki kiemelte, hogy a klub azért is eredményes, mert hosszú évek óta foglalkozik a harcművészet szellemében (budó) nemcsak a technikák tanulásával, hanem a neveléssel is. A mester örömét fejezte ki, hogy számos régi harcos megjelent a vacsorán, és javasolta, hogy a volt tagok is folytassanak edzéseket a jövőben.

Bak Ágnes Panna jól szerepelt az olaszországi Jesolóban rendezett utánpótlás világbajnokságon.

A rendezvény – amelyen jelen volt a klub alapító névadója, Hegyesi Zsolt is – jó hangulatú baráti beszélgetésekkel ért véget.