A csabai lányok nem törődtek bele a vereségbe, s ugyanúgy készülnek, mint eddig. Molcsányi Rita csapatkapitány már percekkel a németországi mérkőzés után azt ígérte, hogy a visszavágón végig harcolni fognak:

– Akadtak lehetőségeink, de sajnos nem tudtuk ezeket kihasználni, viszont végig harcoltunk. Minimum ennyire kell majd otthon is, keményen fogunk készülni a hazai meccsre – nyilatkozta akkor.

Ha a visszavágón egy szettet nyer a Csaba, a röplabda sajátossága miatt akkor sem lenne elég egy 3:0-s csabai siker, mert ekkor is aranyszettet kell vívni, ám a mai csapat is bebizonyíthatja, hogy nem csak 2018-ban történnek csodák a csabai sportcsarnokban, hanem 2023-ban is!

A szerda este a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő Swietelsky-Békéscsaba–SSC Palmberg Schwerin mérkőzést a török Meryem Pelenk Tekol és a cseh Zdenek Grabovsky vezeti.