Pazar őszt zárt a 20 csapatos NB III. Keleti csoportjában a Körösladány MSK. Az Ekker Attila vezetőedző által irányított, újonc együttes előbb egy nyolc-, majd egy hétmérkőzéses veretlenségi sorozatot produkálva aratott kilenc győzelmet hét döntetlen és mindössze négy vereség mellett, így 20 forduló után 34 megszerzett ponttal az előkelő negyedik helyen telelhet a rendkívül sűrű és masszív harmadosztályban.

A stabil és meggyőző őszi teljesítmény után pozitívan várhatja az alapozást a február 12-i bajnoki folytatásra a ladányi csapat. A héten az előre kiadott fizikai feladatokat hajtják végre a játékosok a szakmai stáb által előre kiadott edzésprogram alapján. A közös munkát január kilencedikén kezdik az együttesnél.

– Valószínűleg megleptük a harmadosztályt a rámenősségünkkel és azzal, hogy az első perctől kezdve letámadtuk az ellenfelet – mondta lapunknak Ekker Attila. – Nyilván már az őszi szezon közepétől éreztük, hogy sokkal jobban meg kell szenvednünk a pontokért. Éppen ezért szeretnénk más variációval is előállni tavasszal, erre próbáljuk a hangsúlyt fektetni az öthetes alapozás során. Benne van a pakliban, egy másik arcát is meg kell, hogy mutassa a csapat a tavaszi szezonban, hogy másként is eredményesek lehessünk. Tudjuk, hogy ezzel rizikót vállalunk, azonban úgy érezzük, most már viszonylag stabil a helyünk az NB III.-ban, bent tudunk maradni, de közben szeretnénk további meglepetéseket is szerezni.

A kívánt változtatások eléréséhez jó néhány felkészülési mérkőzést iktat be a szakmai stáb.

– Azért is szerettünk volna minél több edzőmeccsen tesztelni, hogy más fegyvert is elő tudjuk venni az idény hátralévő részében és azért, hogy hasonlóan sikeres legyen a tavasz is, mint amilyen az őszünk volt – folytatta a körösladányi tréner. – Tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz lesz azt a szintet hozni, mint az eddigi bajnoki mérkőzéseken, nemhogy überelni azt. A feltételeink azonban adva vannak, a játékoskeret is bizonyította ezt. Meg kell küzdenünk azzal az élethelyzettel is, hogy most már sokkal jobban fognak figyelni ránk, mint eddig.

A szakvezető azt is elmondta, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a játékoskeret összetételében gyakorlatilag alig várható változás (Urbán Sándor súlyos térdsérülése miatt már nem játszhat az idényben), illetve próbálnak a költségekre is odafigyelni az egyesületnél, hogy szinten tartsák, sőt, lehetőleg csökkentsék a rezsi kiadásokat.

Jelentős változások azonban nem történtek eddig a körülményeket tekintve a KMSK-nál, a csapatnak csak magára és a játékra kell koncentrálnia.

A Körösladány téli felkészülési mérkőzései. Január 14.: –Szolnok (i), 11.00. Január 18.: –Békéscsaba 1912 Előre II. (i), 18.00. Január 21.: –Gyula Grosics Labdarúgó Akadémia II. (i), 10.00. Január 25.: –Gyula Grosics Labdarúgó Akadémia U19 (i), 18.00. Január 28.: –Békéscsaba 1912 Előre II./U19. Február 1.: –Végegyházi SE (Gyula) 18.00. Február 5.: –Kecskeméti TE II. (i), 11.00.