Az NB II-es Békéscsaba 1912 Előre ahogy szerdán a Körösladányi MSK ellen, úgy most sem tudott nyerni, bár megvolt az esélye rá, hiszen a már szerdán is eredményes, az őszi szezon finisében Békéscsabára igazoló Zádori Krisztián 57. percben szerzett góljával vezetett is. Három percig tartott a hazai öröm, ekkor ugyanis Henry révén kiegyenlített a DVSC II.

Békéscsaba 1912 Előre–Debreceni VSC II 1–1 (0–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba. Békéscsaba: Póser – Belanka, Albert, Bora, Hodonicki – Futó, Kitl, Talpalló – Ilyés, Zádori, Kóródi. Cserék: Krnács, Farkas B., Puskás, Farkas M., Mikló, Zvara, Bónus, Czékus, Váradi. Vezetőedző: Brlázs Gábor. DVSC II: Lisztes – Kosikov, Sárosi, Szabó K. – Hornyák, Major, Takács, Doktor, Horváth Z. – Varga D., Bökönyi. Cserék: Batai, Csernely, Korakai, Horváth-Gaudi, Kozma, Sheprak, Dotun, Henry. Vezetőedző: Máté Péter. G.: Zádori az 57., ill. Henry. a 60. percben.

Már csak alig több mint egy hét maradt a bajnoki rajtig, így a DVSC II. elleni mérkőzés után bajnoki ritmusban folytatja a Békéscsaba. A felkészülés utolsó momentumaként vasárnap 13 órától a ligakonkurens Soroksár otthonában lép pályára a Békéscsaba.