– Egyesületeink bizonyították, hogy igenis számolni kell velük – tért ki a felnőtt mezőnyre Csabai. – Hihetetlen eredmény, hogy a Mezőberényi HED-LAND SE csapatai megnyerték az NB I.-es és az NB II.-es bajnokságot is, méghozzá fölényesen, hiszen a tavaszi második kört is tetemes előnnyel kezdték, így nem volt kérdéses a győzelmük. Ehhez a nagyszerű meneteléshez csatlakozott a Békési TEAM együttese is, amely szinte hibátlan teljesítménnyel megnyerte az NB III.-a bajnokságot. Ezekben a sikerekben kiemelendő a két mester, a mezőberényi Jámbor Zoltán és a békési Balogh József szerepe.

Október elején került sor az immár legnagyobb hagyományokkal rendelkező, nemzetközi és országos jelentőségű dr. Bándi Andor-emlékversenyre, amelyet 33. alkalommal rendeztek meg Békéscsabán 120 veterán asztaliteniszező részvételével. Megyei aranyéremnek is örülhettünk Styr György, Sarkadi Árpád párosban aratott győzelme révén.

– A tavalyi év utolsó felnőtt egyéni versenye – találó módon – az újabb nehézségekre reflektálva a Didergő-kupa nevet kapta. Szerencsére csak a terem hőmérséklete maradt el a megszokottól, ellentétben a verseny hangulatával – emlékezett vissza az alelnök. – A több mint negyven játékos kiváló meccseket játszott a hosszabb téli pihenő előtt.

Az utánpótlás korosztályokban februárban a legkisebbek versenyével kezdődött el a tavalyi versenyév. Az újonc és serdülő megméretésen a lányoknál az ASE Orosháza és a Gerendási SE tehetségei uralták a mezőnyt, míg a fiúknál a Szarvasi Körös ASE játékosai domináltak. Tekintve az előző esztendők nehézségeit, a versenyre nevezett 21 fő a legkisebb korosztályban várakozáson felülinek mondható.

– Az Országos Diákolimpián is kimagasló eredményt értek el fiataljaink – szögezte le Csabai Dániel. – A békési Balogh Ágnes Kíra, a szarvasi Szántosi Dávid és a gerendási Németh Beatrix is megnyerte saját kategóriáját a 390 fiatalt felvonultató versenyen. Decemberben, még a karácsonyi ünnepek előtt rendezték meg az elmúlt év utolsó utánpótlás-versenyét. A régi időket idéző létszám nevezett be a 14 év alattiak versenyére, 30 gyermek játszott a nézők számára is izgalmas meccseket. Érdemes kiemelni, hogy a nyáron alakult új szarvasi utánpótlás- egyesület, a Demeter Lehel ASE tanítványai szerezték meg a legtöbb érmet a fiúknál.

A sportvezető összegzésében hangsúlyozta, a megyei asztalitenisz élet a nehézségek ellenére országos szinten is kiemelkedő, versenyzői létszámát és minőségét tekintve egyaránt:

– Ez természetesen közös siker, a támogatók, a megyei szövetség, a klubok és játékosok érdeme. Minden megyei asztaliteniszező nevében kijelenthetem, hogy az idei évre is hasonló sikereket kívánunk és a meglévő biztos alapokról tovább építkezhetünk szeretett sportágunkért.