Világbajnokságon is bizonyított a Békés megyei karate

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Mostani összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – az idei évben karate sportágban nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon elért eredményeket vettük sorra.

Ifjabb Zsiga Zsolt (balra) /Fotó: Békés Megyei Harcművész Szövetség Facebook-oldal/

Karate Ticz Nándor (JALTE, goshinkai szakosztály) győzött az IKU országos bajnokságon. Kyokushin karate Ifj. Zsiga Zsolt (Orosházi Kyokushin Szabadidő Kör) világbajnoki bronzérmes lett Valenciában. Shotokan karate Az A. J. K. A szervezet országos bajnokságán a következő Békés megyei sportolók nyertek: +18: Kesjár Zoltán (Békéscsabai JALTE, edző: Farkas András). 13-14 évesek: Borbély Fanni (Gyulai Karate Egyesület, edző: Torma György, Baracsi István) 11-12 évesek: Baracsi Zalán (Gyula, edző: Torma György). 13-14 évesek: Borzsák Bálint (Gyula, edző: Torma György). 10-12 évesek: ifj. Farkas András Botond (JALTE, edző: Farkas András). 9-10 évesek: Selmeczy Júlia (Gyula, edző: Torma György, Baracsi István). Kumite. +18 évesek: Kesjár Zoltán. Éremeső hullt a megyei versenyzőkre a fővárosban

