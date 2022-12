A Vésztőn megrendezett RAW fekvenyomó magyar bajnokságon aranyérmes Szabó Ágnes és Sajben Dániel (mindkettő Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület). Bajnok Balog Nátán, Nemes Róbert és Cserna János (mindhárman a vésztői Marvel Team versenyzői) is. Lovas Mónika (Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület, edző: Szabó Ágnes) aranyérmes lett a RAW erőemelő országos bajnokságon. A RAW magyar erőemelő bajnokságon Sajben Dániel (edző: Szabó Ágnes) nyakába került az aranymedál.

Szabó Ágnes

Forrás: BMH

Cserna János világbajnok lett a kazahsztáni fekvenyomó világbajnokságon a masters 2. és a Classic kategóriában is, megszerezve pályafutása 5., majd 6. vb-aranyát. A juniorok mezőnyében Balogh Nátán is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Világbajnok lett Szabó Ágnes, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület kiválósága is az Open Classic kategóriában. Cserna János és Szabó Ágnes is aranyérmes lett a budapesti fekvenyomó Eb-n. Sajben Dániel két kategóriában is első helynek örülhetett. Bronzérmes a vésztői Tóth László és a békéscsabai Mucsi Noémi. Második lett klubtársuk, Schneider Erzsébet.

Sajben Dániel, és edzője Szabó Ágnes

Forrás: BMH

A ceglédi erőemelő országos bajnokság Békés megyei győztesei. Ifjúsági: Petri Regina és Mucsi Noémi. A ruhás fekvenyomó kategóriában Szabó Ágnes (mindhárom (Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület) az abszolút címet is megkaparintotta. A junioroknál Bécsi Barbara (vésztői Marvel Team SE) abszolútban is első. A vésztői Torzsa Ferenc a masters 1-ben győzött. Fekvenyomásban a vésztői Nemes Róbert lett bajnok. Az Orosházi Toldi SE versenyzője, Bálint Patrik fekvenyomásban ifjúsági magyar bajnok. A nagykanizsai fekvenyomó ob Békés megyei győztesei: Mucsi Noémi (ifi), Schneider Erzsébet (masters 2), Sajben Dániel (ifi), Pluhár János (masters 3), Molnár Zsolt (ifi, mindannyian Békéscsaba). Torma Lajos (masters 3, Gyomai GYYM). Balogh Nátán (junior, Vésztő), aki új országos felnőttcsúccsal győzött. Seregély Máté (ifi), Tóth László, Szőke Endre, Berke Loránd (mind masters 1, mind Vésztő).

Balog Nátán a dobogó legfelső fokán

Forrás: BMH

Az AWPC erőemelő Európa-bajnokságon a békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power versenyzői közül Horváth László a masters 1. kategóriában, Szalai Kristóf a junior, Kurucz László a masters 3-ban, Lechner István a masters 2-ben lett győztes Kiskunfélegyházán. A trnavai GPC erőemelő világbajnokságon a fanaticosok közül Szalai Kristóf a fiatal korosztályban, Horváth László a masters 3, Lechner István a masters 4-ben léphetett a dobogó legfelső fokára.