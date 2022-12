Az európai szövetség (CEV) keddi beszámolója szerint Szakmáry Grétáékat a C jelű hármasba sorolták be. A magyarok a 2024-ben olimpiai házigazda franciákkal tavaly azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szerepeltek, míg az ukránokkal az idei Európa-ligában, valamint az Eb-selejtezők során is összecsaptak, sőt, velük a jövő nyár végi kontinenstornán is azonos csoportban lesznek majd.

A mérkőzéseket oda-visszavágós rendszerben május 27. és június 18. között rendezik, a legjobb négy közé a három csoportgyőztes és a legjobb második kvalifikálja magát. A magyar szövetség közlése szerint az elődöntőket és a finálét is oda-visszavágós rendszerben rendezik, ha nem kerül sor négyes döntőre.

A női válogatott Ukrajnával idén is Magyarországon játssza majd mindkét meccsét, május 27-én és június 10-én pedig a férficsapat is hazai közönség előtt szerepel, így - a magyar szövetség honlapja szerint - ezek vélhetően párosmeccsek lesznek.

A magyar női válogatott Európa-liga-mérkőzései:

május 27.: Magyarország-Ukrajna

május 28.: Ukrajna-Magyarország (Magyarországon)

június 4-5.: Franciaország-Magyarország

június 10.: Magyarország-Franciaország