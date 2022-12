A klubhonlap tudósítása szerint a BRSE kicsit több mint 10 perc alatt bukta el az első játszmát, majd a második és a harmadik szettben sem sokat változott a játék képe, a Gödöllő tetszés szerint érte el a pontjait, a csabai lányok egyetlen játékelemben sem mutatták meg igazi arcukat.

A BRSE idei utolsó bajnokiját vasárnap 14 órától vívja hazai pályán a Balatonfüred ellen.

Békéscsabai RSE–Gödöllői RC 0:3 (–11, –16, –16)

Békéscsaba, 85 néző. Szabó P., Takács Á. BRSE: Gellén 2, Lázár 2, Szatmári, Tuska 6, Mikus 4, Fekete G. 7. Csere: Kucsera, Erdei (liberók), Gajdács 3, Szécsi 2, Korcsok 1, Feld. Vezetőedző: Nagy Attila.

Nagy Attila: – Gyengén, ijedten és motiválatlanul játszva csak ilyen és még csúnyább vereségek várnak ránk.Elnézést kérek mindenkitől, ez a produkció nem volt méltó a klubhoz. Remélem, a játékosok is így érzik, mert ha nem, akkor hasonló eredményeink születnek a következő találkozókon is. Jó lenne, ha a játékosok közül többen is megértenék, hogy az élsport nem csak azt jelenti, hogy edzésre járok, és hetente van meccsem… Az ennél több, és amíg ezt nem értik meg, és nem változtatnak, addig ilyen és ehhez hasonló „élményekben” lesz részünk.

További eredmények: Veszprém–DVTK 1:3, BVSC–DSZC Eötvös Debreceni SE 3:0, Balatonfüred–UTE U21 3:1, TF–Budaörs 3:2, Vasas SC–Jászberény 3:0. Az állás: 1. DVTK 18 pont, 2. Vasas 15 (16:6), 3. Veszprém 15 (16:8), 4. TF 15 (18:11), 5. Budaörs 12, 6. BVSC 11 (15:11), 7. BRSE 11 (12:13), 8. UTE 9 (12:13), 9. Gödöllő 9 (10:14), 10. Balatonfüred 8, 11. Debrecen 3, 12. Jászberény 0.