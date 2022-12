Nagyon sok gyerek is íjat ragadott és sokan be is öltöztek, még az időseb résztvevők közül is. A mókás és nagyszerű légkörű viadal közben szólt a karácsonyi zene, ettől pedig kicsit már ünnepi is volt a hangulat a közelgő karácsony bűvkörében.

Ahogyan arról Kovácsné Lakatos Andrea lapunkat tájékoztatta, a Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesületnek idén ez volt már a hatodik megrendezett versenye.