A bosnyák Brcko ellen december 21-én a második, hazai mérkőzésen magabiztos kettős győzelemmel kivívott CEV-kupa-továbbjutás, a szusszanásnyi szünet és a karácsonyi ünnepek után rögtön újra belevetették magukat a munkába az ötszörös női bajnok Swietelsky Békéscsaba játékosai és a szakmai stáb tagjai. Az év vége azonban remek apropót szolgáltat az értékelésre és a jövőbeli tervek és célok megfogalmazására. A 2022-ben bajnoki ezüst- és Magyar Kupa-bronzérmes, ősszel a regionális Közép-európai Liga küzdelmeibe is visszatérő együttes vezetőedzője, Tóth Gábor a klunhonlapnak nyilatkozva tágabb képet nézve értékelt és tekintett előre.

– A sikeres emberek magasra teszik a lécet maguknak, és ha a saját értékrendjük mentén ugorva sem verik azt le, akkor a külvilágnak is meg tudnak felelni – fogalmazott a 39 éves tréner. – Ez számomra is nagy kihívás, én is magasra teszem, és ha visszagondolva azt látom, hogy nem hajlottam meg, akkor elmondhatom, hogy sikeresen vettem az akadályokat. Ha csak a munkát nézzük, akkor az a kulcs, hogy a menedzsmenttel és a stábbal jó legyen a kapcsolat, ami alapuljon tiszteleten és elismerésen. Szintén lényeges, hogy miként formáljunk egységet egy sokszínű egyéniségekből álló csapatból. Azt is érdemes figyelni, hogyan tudunk tanulni a korábbi hibáinkból, azokból hogy tudunk előnyt kovácsolni és előrelépni. Számomra ezek voltak a fő kihívások idén.

A korábbi válogatott feladó szerint minden évben fejlődnek egyénileg és a szakmai stáb szintjén is, olyan tapasztalatokat szereznek, amelyeket a későbbiekben képesek hasznosítani.

– Ha ez a fejlődési igény csapatszinten megvan – és én úgy érzem, hogy igen –, akkor az is belefér, hogy kellő tisztelettel, de egymás szemébe mondjuk a kellemetlen dolgokat is. Ez szükséges a haladáshoz. Direkt nem a kritika szót használom, az nálam negatív értelmű, inkább építő jellegű észrevételeket, hozzászólásokat teszünk egymás felé – szögezte le a szakember.