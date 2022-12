– Az elmúlt két mérkőzés alapján úgy tűnik, a Ferencváros kiheverte a CSM Bucuresti elleni BL-kudarcokat, a Győr és a cseh Baník Most elleni legutóbbi meccsek önbizalmat adtak ellenfelünknek, amely karácsony előtt biztosan szépen szeretne zárni – mondta lapunknak Papp Bálint, az ENKSE vezetőedzője. – Egyértelműen az FTC az esélyes, ám rajtunk természetesen semmilyen nyomás, teher nincs, felszabadultan kézilabdázhatunk és gyakorolhatunk. Ez nagyszerű lehetőség nekünk, hiszen ismételten egy jó csapat ellen készülhetünk és játszhatunk. Erre a meccsre is tűzünk ki részfeladatokat és szeretnénk minél jobb eredményt elérni. A Fradi gyors szélsőjátékára mindenképpen figyelnünk kell, a külső zónákból is veszélyesek és az elmúlt meccseken Kukely Anna is nagyon jól játszott. Kulcs lesz beállóban Dragana Cvijics semlegesítése. Támadásban jól kell megtalálnunk a lövőhelyzeteket, koncentráltnak kell lennünk, hiszen Bíró Blanka és Janurik Kinga személyében két magyar válogatott kapusa van az ellenfélnek.

Ahogyan azt a csabai klubhonlap is felidézi, legutóbb 2021 áprilisában találkoztak a felek Békéscsabán, akkor 41–23-as ferencvárosi győzelem született, ahogyan a legutolsó népligeti összecsapásukon is fél évvel korábban, amikor 37–18-ra nyertek a fővárosi zöld-fehérek.

A lila-fehérekre a szerdai meccs és a rövid karácsonyi ünnep, illetve szusszanás után idén még vár egy rendkívül fontos erőpróba: a december 30-i hazai évzárón fogadják a Budaörsöt, az alsóházi kulcsmérkőzésen a legutóbbi – győri, mosonmagyaróvári és a ferencvárosi – tapasztalatok is sokat nyomhatnak majd a latban.

A női NB I. állása

1. Győr 9 – 1 315–227 18

2. FTC 7 – – 224–161 14

3. Debrecen 7 – 3 300–261 14

4. Dunaújváros 5 2 2 240–252 12

5. Mosonmagyaróvár 5 – 3 250–221 10

6. Vác 4 – 3 189–194 8

7. Budaörs 3 1 3 177–190 7

8. Fehérvár 3 1 4 200–226 7

9. Siófok 3 – 4 173–181 6

10. Kisvárda 3 – 5 185–208 6

11. MTK 1 1 6 214–234 3

12. NEKA 1 1 6 178–216 3

13. Békéscsaba 1 – 6 168–196 2

14. Érd 1 – 7 197–243 2