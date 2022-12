Békés megye sportja, 2022 35 perce

Súlyemelésben békéscsabai versenyző lett a világbajnok

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Ebben az összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – súlyemeléssel és úszással foglalkozunk. Az idei év nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon eredményeket vettük sorra.

G. P. G. P.

Mitykó Veronika állhatott a dobogó tetejére Forrás: Mitykó Veronika Facebook-oldala

Súlyemelés Mitykó Veronika (edző: Bökfi János), a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület versenyzője pályafutása legnagyobb sikerét elérve aranyérmes lett a durresi U23-as világbajnokságon. Ugyanitt Fekécs Szilárd (Békési TE, edző: Balogh János) összetettben 6., Fekécs Richárd (Békési TE, edző: Balogh János) összetettben 13. lett a görögországi junior világbajnokságon. Mitykó Veronika a tiranai felnőtt Európa-bajnokságon 9. A lengyelországi korosztályos Eb-n a békéscsabai Garamvölgyi Kasszandra (edző: Bökfi János) 6. helyen végzett és új korosztályos magyar csúcsot ért el. A békési Nagy Zsolt 8. lett. Garamvölgyi a junior ob-n első lett, mint ahogy a békési Fekécs Gergő, Fekécs Szilárd és Nagy Zsolt is. Garamvölgyi Kasszandra, Mórocz Noémi, Szabadi Luca és Gulyás Milán is megnyerte a serdülő országos bajnokságot. A tatabányai felnőtt ob-n Fekécs Gergő, Fekécs Szilárd és Mitykó Veronika söpörte be a bajnoki címet. Úszás A brazíliai siketlimpián Zsilinszki Orsolya, a Békéscsabai Előre Úszó Klub versenyzője 6. lett a 100 m-es mellúszásban. A rövidpályás utánpótlás ob-n, serdülőben Cseresznyés Petra (Gyulai Várfürdő) bajnoki címnek örülhetett. Zsilinszki Orsolya

Forrás: BMH

