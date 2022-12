A pénteki versenynapon a szokásoknak megfelelően a gyermek korosztály lépett pástra. A fiúk mezőnyében (90 vívó) a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözője, Suhajda Péter szerepelt a legjobban.

– Kicsit megilletődötten kezdett, de egy szoros csörtét leszámítva nagyarányú győzelmekkel jutott be a döntőbe – számolt be tanítványa szerepléséről Galli Zsolt, az AVA vezetőedzője. – Az MTK edzői nem zárják a szívükbe Pétert, két tanítványukat is 10:5 arányban múlta felül. Az aranyéremért vívott küzdelemre aztán elfáradt, sérüléséből a versenyre éppen felépült tehetségünk. Ezüstérmével megismételte hajdúhadházi sikerét, s a ranglista első helyére ugrott.

A lányok versenyén (71 vívó) Somogyi Alíz volt érdekelt csabai részről, aki a nyolcas döntő küszöbéig veretlenül menetelt, ekkor azonban egyetlen találattal alulmaradt debreceni ellenfelével szemben, s végül 10. lett.

A szombat az újoncok napja az olimpici versenyeken, a fiúknál pedig (95 vívó) a békéscsabai Petrovszki Áron napja. Nem volt ez máshogy Szolnokon sem. Áron igazolva tehetségét újabb versenyt nyert veretlenül. A döntőben revánsot vett a Suhajda Pétert előző napon legyőző szegedi Borkán. Az előző napon a saját korosztályában gyengélkedő Köles Keve ezen a napon remekelt. A svájci Gauch legyőzésével életében először beverekedte magát a nyolcas döntőbe, ahol végül a 8. helyet szerezte meg. Szelezsán Martin 27. lett.

Az újonc lányok (68 vívó) között is volt döntős csabai vívó, ezen a napon Juhász Hanna szerepelt a legjobban.

– Szemre is szép vívással jutott be a nyolc közé, ahol a debreceni sárvári útját állta – folytatta Galli Zsolt. – Hatodik helye azért is értékes, mert korábban rendre a döntő kapujában torpant meg. Pataki Anna a tizennegyedik, Somogyi Alíz a huszonkettedik helyet szerezte meg.

A serdülő fiúk (87 vívó) között ott volt a ranglistavezető Petrovszki Áron is. Ezúttal is remekül vívott, egészen a tizenhatos tábláig. Itt egyetlen találattal vereséget szenvedett a debreceni Oszter-Barcsaytól.

– Tizedik helye bizonyítja, hogy bármennyire is tehetséges, ő sem gép – jegyezte meg az AVA vezetőedzője.

A hölgyek (73 vívó) között ismét Juhász Hanna szerepelt a legjobban. A nyolcas döntő ezen a napon nem sikerült neki, de tizennegyedik helyezésére büszke lehet. Somogyi Alíz ezen a napon a 20. helyen kötött ki. A törpici fiúk (47 vívó) között Suhajda Benedek szerepelt a legjobban. A negyeddöntőbe jutástól a román Haller fosztotta meg, végül 12. lett.