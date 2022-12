– Milyen célokkal vágtak neki a bajnokságnak?

– Azzal, hogy a megye II A-ba neveztünk, az volt a célunk, hogy visszatérjünk arra az útra, amellyel a felnőtt csapat újjáalakult. Nem elsősorban helyezésekben gondolkodtunk, hanem a kellemes légkör megteremtése, a szurkolóink visszacsábítása volt a célunk. Mi nem csapatban, hanem közösségben gondolkodunk és az amatőr foci értékei mentén kívánjuk tovább folytatni a szereplésünket.

– Melyek azok a kvalitások, amelyek kiemelik a mezőnyből a szabadkígyósi csapatot? Milyen területeken erősödött meg a csapat a tavalyihoz képest?

– Nem vagyunk senkinél jobbak, mi ilyet sohasem állítottunk, nem ebben rejlik az erőnk. Valóban közösséget alkotunk, ahová a játékosaink szívesen jönnek. Mindig próbálunk valami újat kitalálni, amire a közösségünk vevő. Mindent a saját erőnkből oldunk meg, saját magunknak. Létszámban többen vagyunk, több olyan volt játékosunk jött vissza, akire eddig nem számíthattunk. Nem egyéni játékosok jöttek hozzánk, hanem csapatjátékosok, akik elfogadták az általunk fontosnak tartott értékeket. Mindenféleképpen a csapat védekezése fejlődött a legtöbbet, amit az öt kapott gól is bizonyít.

– Mely találkozókat lehetne kiemelni pozitív, illetve negatív értelemben?

– Elsősorban azokat a mérkőzéseket emelnénk ki, amikor vesztett állásból is fordítani tudtunk, valamint pontot tudtunk szerezni. Több ilyen is volt, amikor a csapat az utolsó pillanatig küzdött, hogy jobb eredményt érjen el és ez nem a véletlen és szerencse műve. Volt, amikor gyengébben ment a játék és nem találtuk a ritmust, például a Doboz ellen. A helyzetkihasználásban kell fejlődni, mert több olyan találkozó volt, ahol, ha berújuk a ziccereinket még magabiztosabb győzelmet arathattunk volna. Reméljük tavaszra a tartós sérültjeink is felépülnek és a rendelkezésünk állnak.