A Nemzeti Sport írása szerint, a 25 éves szeghalmi teniszezőt, Bondár Annát a múlt év első világranglistáján még csupán 275.-ként jegyezték, aztán november 15-én betört a legjobb száz közé, és azóta nem is esett ki onnan. Idén, július 18-án már az 50. helyen rangsorolták, jelenleg a 79., miközben párosban 51. – mindkét műfajban ő a legjobb magyar játékos. 2021 novemberében azt mondta a Nemzeti Sportnak, hogy mentálisan sokat lépett előre és összeállt a játéka, de úgy véli, a legjobbak is rengeteg téren tudnak még fejlődni, szóval ez alapján 2023 is sikerekben gazdag esztendeje lehet Bondár Annának, aki a karácsonyt megelőző két hétben Tenerifén edzőtáborozott, hogy aztán már az ünnepek alatt repüljön is tovább Ausztráliába, hiszen szilveszter napján minden bizonnyal már az adelaide-i 500-as torna selejtezője vár rá... A következő héten rendeznek ott még egy hasonló kaliberű versenyt, aztán kezdődik az Australian Open főtáblájának küzdelme.

„A Tenerifén töltött két hetem még az alapozás része volt, itt kicsit jobbak a körülmények az átlagosnál, melegebb van, talán jobban hasonlít az ausztrál viszonyokra, bár nyilván nem ugyanolyan – ecsetelte Bondár Anna. – A feltételek nagyszerűek voltak, más játékosok is gyakoroltak a szigeten, például több közös edzésem volt a szlovén Tamara Zidansekkel, aki szintén top százas. Úgy gondoltuk, hosszabb távon jót teszünk azzal, ha rendes pihenőt kapok, majd hosszabban készülök az új szezonra, és nem megyek el Dél-Amerikába megvédeni a tavaly megszerzett pontjaimat, mert az Australian Open főtáblája és a top száz anélkül is biztos. Ez volt az első olyan év, amikor egyetlen ITF-versenyt sem kellett játszanom, végig a WTA-mezőnyben szerepelhettem. Jó volt látni, érezni, hogy felvettem a versenyt a legjobb százba tartozó játékosokkal, remek mérkőzéseket vívtam topteniszezőkkel, de ezeket meg is kellene nyernem a jövőben.”