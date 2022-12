– Milyen célokkal vágtak neki a bajnokságnak?

– Lépésről-lépésre kezdtük el összerakni a játékoskeretünket. A védelembe egyértelműen szerettünk volna hozni két minőségibb játékost, három lett belőle. A középpályára és a támadó szekcióba is sikerült azokat a játékosokat megszerezni, akiket szerettünk volna, ez mindenképpen pozitív dolog volt. Beszélgettünk, hogy mire lehetünk képesek, és ahogy kiderült, hány csapattal indul a bajnokság, meg is fogalmazódott bennünk, hogy az első két hely a minimum elvárás, de nem volt kérdés, hogy a bajnoki cím az, amit meg kell célozni. Ide tartozik, hogy az osztályváltáshoz nagyon sok mindennek össze kell állnia, gondolok itt az első hely megszerzésére, a licence beadásra, a tárgyi–, és anyagi feltételek biztosítására, az esetleges play-off sikeres megvívására. Ha ezek mind megvalósulnak, akkor tudunk mélyebben belemerülni ebbe a kardinális kérdésbe. Egy aránylag nyugodt, ciklusokra bontott felkészüléssel vágtunk bele a bajnokságba.

– Az első három fordulóban a csapatépítés és a három pontok megszerzése volt a cél, mindezeket sikerült is megvalósítani. A negyedik fordulóban volt az első komoly erőpróba, amit egy kicsi vizsgának is felfogtunk, és ott, a mérkőzés utáni napokban fogalmazódott meg bennünk még jobban, hogy a bajnokság megnyerését komolyabban célként is kitűzhetjük. Az egész őszről elmondható, hogy stabilan és megfelelően álltunk a mérkőzésekhez, de őszintének kell lennünk: a találkozókon belül voltak hullámvölgyeink, megingásaink amit sok esetben tudtunk mérkőzésen belül kezelni egy-egy egyéni villanással, vagy csapatszintű akarattal. Két esetben nem tudtuk úgy kontrollálni a mérkőzés végkimenetelét, de ez benne van a sportban, főleg a labdarúgásban. Elégedettek lehetünk, de nem megelégedettek. A rúgott góljaink számára nem lehet panasz, de biztos vagyok benne hogy tíz-tizenöt bennünk maradt – ez az, amin még dolgoznunk kell. A kapott góljaink száma nem rossz, de ha ebből is le tudunk faragni ötöt-hetet, akkor a tavasz végén ott lehetünk ahol nagyon-nagyon szeretnénk.

– Melyek azok a kvalitások, amelyek kiemelik a mezőnyből az orosházi csapatot? Milyen területeken erősödött meg a tavalyihoz képest?

– A csapategységgel eddig sem volt gond. Úgy hiszem, ez még biztosan jobb lett a győzelmeknek köszönhetően. Csapatszintű védekezésben nagyon komolyan előreléptünk. Minden csapatrészbe érkezett játékos, így senkit nem emelnék ki. Ha egy csapat bajnokságot szeretne nyerni, akkor mindenben fejlődni kell. Szinte hétről-hétre.