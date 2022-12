Békés megye sportja, 2022 53 perce

Küzdősportokban is jeleskedtek a Békés megyei sportolók

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Ebben az összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – taekwondo, birkózás és cselgáncs sportágakkal foglalkozunk. Az idei év nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon eredményeket vettük sorra.

G. P. G. P.

Szél Anna (jobbról) Forrás: BMH

Taekwondo Priskin Ferenc, a Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub versenyzője a felnőtt egyéni speciális technikai törésben 4. lett a poreci Európa-bajnokságon. A klubtárs Cseresznyés Lea 16. A nők speciális töréses versenyében a battonyai Mezei Nikolett Európa-bajnok lett. A magyarbánhegyesi Castillo-Tamás Tímea (edző: Tamás József) küzdelemben 5. lett. Tamás Tímea és Mezei Nikolett (edző: Rádai Roland) a magyar csapattal speciális technikai törés kategóriában ezüstérmes. Priskin Ferenc ugyanebben a kategóriában csapatban harmadik. Az ifilánycsapatban Cseresznyés Lea és a bánhegyesi Barta Dorina csapatban bronzérmes. Az ifi erőtörő és speciál törő csapat tagjaként a szarvasi Bessenyei Domos (edző: Bessenyei Ferenc) bronzérmet vehetett át. Birkózás Szél Anna (Orosházi Spartacus BK, edző: Ritter Diletta, Páli Sándor) a döntőbe jutásért birkózhatott volna a plovdivi U23-es Eb-n, ám sérülés miatt visszalépett a küzdelmektől. Szél Anna ott volt a belgrádi felnőtt világbajnokságon is, ahol a vigaszágon fejezte be a küzdelmeket. Szél Anna (jobbról)

Forrás: BMH Szél Anna megnyerte U23-as országos bajnokságot. Ugyanő a spanyolországi U23-as világbajnokságon is szőnyegre lépett, ahol a selejtezőben vereséget szenvedett. Bódi Csaba (Orosházi Birkózó Egyesület) aranyérmes lett az U15-ös korosztályban. Cselgáncs A Békés Megyei Kano Judo SE versenyzője, Szentandrászki Gréta az ifjúsági –63 kg-ban magyar bajnok (edző: Gyáni János). Gyáni János és az immár ötszörös bajnok Szentandrászki Gréta

Forrás: BMH

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!