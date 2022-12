Siker és elismerés az év utolsó heteiben is érte a fiatal sportembert, hiszen a Magyar Súlyemelő Szövetségnél immár harmadszor őt választották meg az év legjobb női versenyzőjének.

– Örülök annak, hogy megkaptam ezt a díjat – folytatta Mitykó, aki a jövő évi céljaira is kitért. – Izgatottan várom a következő évet. Nagyon sok verseny lesz, amelyeken ott kell lenni és kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak is. Sokat lendíthet az albániai eredmény azon, hogy a felnőtt Eb-n is előrébb léphessek jövőre. A két évvel ezelőtti felnőtt Európa-bajnokságon majdnem érmes lettem szakításban, tehát ha megfelelő a mezőny, akkor ebben a fogásnemben a felnőttek között is ott lehetek a dobogó közelében egy kontinenstornán. Lökésben még fejlődnöm kell, ez viszont egyértelmű.Minimum egy öt-öt kilós javulás kellene már év elején is, utána pedig év végére még több, ez biztos. Januártól keményen el kell kezdeni edzeni.

A békéscsabai súlyemelő első jelentős megméretése idén is a márciusi, szombathelyi Savaria-kupa lesz, majd áprilisban a felnőtt Eb-n bizonyíthat a magyar válogatott tagjaként Örményországban.