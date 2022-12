Idei utolsó bajnoki mérkőzését vívja pénteken este 17 órától a városi sportcsarnokban az NB I.-es újonc EUbility-Group Békéscsabai Előre NKSE, amelyre a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú csata vár a Budaörs ellen.

A jó nevű és rendkívül tapasztalt játékosokra (mint például Pálos-Bognár Barbara, a korábbi csabai Varjas-Sipeki Flóra, Szekerczés Flóra, Schneider Éva, Szabadfi Ágnes vagy az ukrán Lilija Gorilszka) építő budaörsiek roppant rágós falatnak számítanak, ezt az aktuális idényben már az élcsapatok is megtapasztalhatták.

–Jó és egységes csapat a Budaörs, amely folyamatosan fejlődik, ez látszik, hiszen otthon legyőzte a Debrecent és Kisvárdáról is elhozta a pontokat – mondta lapunknak Papp Bálint, a Békéscsaba vezetőedzője. – Az a célunk, hogy az utolsó idei és hazai meccsen a lehető legjobb eredményt érjük el és szépen zárjuk az évet. Olyan hozzáállással és motivációval kell előre mennünk, mint a Mosonmagyaróvár ellen, teljes gőzzel kell nekivágnunk a mérkőzésnek. Az ellenfél hét a hat elleni támadójátékára is fel kell készülnünk, amelyet Pálos-Bognár Barbara vezérletével rendszeresen és hatékonyan alkalmaz.

A csabai csapat egyik vezére és védekezésének egyik bástyája, Gyimesi Kitti az Előre klubhonlapján arról beszélt az idei utolsó erőpróba kapcsán, hogy rendkívül fontos mérkőzés lesz, amelyen nagyon kellenek a pontok, hiszen továbbra is harcban állnak a bennmaradásért.

–Az az igazság, hogy a Budaörs sem könnyű ellenfél, ugyanis tele van sokat próbált, rutinos játékosokkal, akik szó szerint a hátukon viszik a csapatot – szögezte le az ENKSE átlövője. – Látszik, hogy remek szakmai munka folyik náluk és tényleg jól össze van rakva az együttes, ami az eredményeiken is megmutatkozik. Hozzánk hasonlóan a budaörsieknek is volt egy jelentős bravúrjuk, a Debrecen ellen, ami csakugyan tiszteletet parancsoló eredmény és teljesítmény. Ennek ellenére megijedni nem fogunk tőlük, azt gondolom a recept adva: ugyanúgy, mint a Mosonmagyaróvár elleni legutóbbi hazai bajnokin, a Budaörsből is felkészülünk, az első perctől kezdve megpróbálunk dominálni és a mi akaratunkat érvényesíteni. Értelemszerűen most is elengedhetetlen lesz az agresszív védekezés és a jó kapusteljesítmény nálunk, illetve szeretném, ha most már a lerohanásokat is jobban tudnánk alkalmazni.

A tapasztalt békéscsabai alapember kijelentette, mindenképpen nyerni akarnak pénteken, ez nem is kérdés.

Gyimesi úgy véli, tovább kell, hogy vigyék a Mosonmagyaróvár elleni játékot és győztes mentalitást, és ugyanazzal a lendülettel kell most is végig kézilabdázniuk. Ugyanakkor stresszelniük sem szabad a találkozó miatt, mint tették azt az idény korábbi találkozóin, hanem okosan kézilabdázva, a saját játékukra koncentrálva kell pályára lépniük.

A két együttes eddig tíz összecsapást játszott a bajnoki első osztályban. És ahogyan azt a békéscsabaiak klubhonlapja is kiemeli, bizony roppant kiegyenlített az együttesek egymás elleni mérlege, ugyanis öt alkalommal csabai, öt esetben pedig budaörsi siker született ezeken a találkozókon. A Budaörs legutóbbi békéscsabai fellépése tétmérkőzésen 2018 őszén volt, akkor 31–29-es lila-fehér győzelem született, mint ahogy később idegenben is, amikor vendégként sikerült 35–25-re nyernie az Előrének.

A felek legutóbb augusztusban, a békéscsabai Szabó Károly felkészülési emléktorna döntőjében futottak össze: akkor is a csabai együttes örülhetett a sikernek a 26–23-as végeredményt követően.

A női NB I. állása

1. Győr 10 – 1 345–246 20

2. FTC 8 – – 266–185 16

3. Debrecen 8 – 3 327–284 16

4. Mosonmagyaróvár 6 – 3 286–252 12

5. Dunaújváros 5 2 3 263–286 12

6. Vác 5 – 3 223–217 10

7. Siófok 4 – 4 205–210 8

8. Budaörs 3 1 4 208–226 7

9. Fehérvár 3 1 5 229–258 7

10. Kisvárda 3 – 6 204–238 6

11. MTK 2 1 6 246–258 5

12. NEKA 1 1 7 201–243 3

13. Békéscsaba 1 – 7 192–238 2

14. Érd 1 – 8 221–275 2