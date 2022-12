A Karlovac Open Európa Kupán a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Debreczeni Dezső vezette point-fighting csoportja indult. Győztesek. Junior: Viczián Dániel. Gyermek: Szikora Gergő (2 kategóriában is győzött). Kadet 1: Szűcs Levente. Kadet 2: Gyeraj Ákos (2 kategóriában is győzött). Kadet 1.: Debreczeni Frida, Jancsó Lilla (utóbbi 2 kategóriában is győzött). Gyermek: Batke Erzsébet (2 kategóriában is győztes). Nátor Petra.

Az olaszországi Jesolóban Petrovszki Márton, a Kondorosi Kick-box SE versenyzője a kadet 1 kreatív fegyveres formagyakorlatban ezüstérmet szerzett. Formagyakorlatban bronzérmes Árvai Fruzsina (Contact SE Orosháza-Dragon TKD SE Kétegyháza).

Árvai Fruzsina

Forrás: BMH

A kadet 2 válogatott, benne a füzesgyarmati Bak Ágnes Pannával világbajnok lett. Bak a formagyakorlatban 4. lett. A gyermek korosztályban Debreczeni Lilla, Batke Erzsébet (mindkettő JALTE-Debreczeni Team) is világbajnoki cím birtokosa lett. A kadet 1 korosztályban Debreczeni Frida és Szekeres Flóra házidöntőt vívott egymással. Az aranyat Frida nyerte, Flóra ezüstérmes. Szikora Bence, Jancsó Csenge és Viczián Dániel bronzérmes ugyanebben a korosztályban. Kadet 1 korosztályban Jancsó Lili aranyérmesként zárt. A gyermek korcsoportos leánycsapat is első, benne Fazekas Kingával, Debreczeni Lillával és Batke Erzsébettel. Ugyanígy nem talált legyőzőre a kadet 1-es leánycsapat sem. Csapatban Jancsó Lili, Fördős Jázmin és Debreczeni Frida képviselte a békéscsabaiakat.

Jancsó Lili (középen)

Forrás: BMH

A kadet 1 korcsoportban aranyérmes magyar csapat tagja volt Petró Bálint, a gyermek korosztályban Szikora Gergő. Az ezüstös kettes számú magyar csapatnak Stír István és Born Henrik volt hasznos tagja. A világbajnokság szereplője volt light-, és kick-lightban Surin Patrik, Malatyinszki Bendegúz, Tóth Lajos (Barátság SE, Battonya), Viczián Vivien, Pántya Réka, Csüllög Dorina, Gyeraj Ákos, Szabó Zsófia, Born Henrik, Nátor Petra, Kása Hanna és Dohányos Anna, valamint Csiernyik Zsombor (mind JALTE).

A kick-box országos bajnokságon Mezei Nikolett kick-light-ban, Kotvics-Varga Máté (Contact K. T. H. Orosháza) és Halustyik Cintia (Contact) két kategóriában, valamint fegyveresben Brebovszky Zoltán aranyozódott be.

A WAKO Kick-box ob-n Mármarosi Patrik (JALTE-Energy-Gym, edző: Hricsovinyi Károly) magyar bajnok.

Az övvel Mármarosi Patrik,mellette edzője Hricsovinyi Károly

Forrás: BMH

A törökországi világkupán a junioroknál Viczián Dániel, az ifiknél Matuska Máté két kategóriában is, a kadet 1-ben Debreczeni Frida két kategóriában is győzött a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület versenyzői közül. Az orosházi Contact Kick-box, Thaiboksz Klub sportolói a felnőtteknél formagyakorlatban, a fegyveres formagyakorlatban, a zenés fegyveres formagyakorlatban és a pusztakezes formagyakorlatban is győzött Brebovszky Zoltán, a pusztakezes formagyakorlatban, a kreatív fegyveres formagyakorlatban, illetve a zenés puszta kezes formagyakorlatban Halustyik Cinta lett első.

A tarjáni utánpótlás országos bajnokság Békés megyei győztesei. Point-fighting. Junior: Malatyinszki Bendegúz, Viczián Dániel, Pántya Réka, Koszecz Boglárka. Kadet 2.: Jancsó Barnabás, Gyeraj Ákos, Csiernyik Zsombor, Jancsó Csenge, Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili. Gyermekkorosztály: Efthymiadis Ionnis, Szikora Gergő, Stír István, Fazekas Kinga, Batke Erzsébet. Kadet 1.: Jancsó Lili. Light-contact. Junior: Malatyinszki Bendegúz (a felsoroltak mindegyike Békéscsaba), Tóth Lajos (Barátság SE Battonya), utóbbi a Kick-light kategóriában is győzött.

Mezei Nikolett Európa-bajnok Törökországban a kick-light szabályrendszerben. Halustyik Cintia a kreatív pusztakezes kategóriában ezüstérmes. Halustyik Mónis Viktorral párban a kreatív fegyveres kategóriában első. Halustyik a pusztakezes és a fegyveres kategóriában is ezüstérmes. Kotvics-Varga Máté 4. Brebovszky Zoltán két egyéni kategóriában indult, az egyikben ezüst-, a másikban bronzérmes. Csapatban Brebovszky és Kotvics-Varga aranyérmes.