Békés megye sportja, 2022

Két éremmel tért haza az Egyesült Államokból az orosházi búvárúszó

A hazai mellett a nemzetközi színtéren, a válogatottakban is megmérettettek a Békés megyei felnőtt és korosztályos sportolók a 2022-es esztendőben. Ezúttal is születtek figyelemre méltó eredmények, nem is kevés. Ebben az összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – búvárúszással, tenisszel és motorsporttal foglalkozunk. Az idei év nemzetközi eseményeken és az országos bajnokságokon eredményeket vettük sorra.

Károlyi Csilla Forrás: BMH

Búvárúzsás Károlyi Csilla az Eötvös DPSE búvárúszója ötödik Világjátékok versenyén, az Egyesült Államokban a 200 m-es felszíni úszásban bronzérmet szerzett, a 4×100 m felszíni úszás váltó tagjaként ezüstérmet. Tenisz Mokán István Damján, a Viharsarok Tenisz Alapítvány (edző: Hankó Bálint) az umagi a Champions Bowl világdöntőjében megnyerte az F12-es kategóriát. A TSZSK Gyula három korosztályos teniszezője is tagja volt a 12 évesek válogatott keretének, ők pedig Mátyás Hunor, Kovács Hédi és Csernus Tímea. Motorsport Az orosházi Zanócz Noel – aki az olaszországi Chietiben található Pardi Reacing Scuola Cross versenyzője – meghívást kapott az Európa válogatottba, melynek tagjaként elindulhatott és a B döntőben 16. lett az Egyesült Államokban megrendezett Motocross of Nations elnevezésű versenyen, amit Motokrossz Olimpiaként is ismerünk.

