Valósággal lerohanta vendéglátóját a Békéscsaba, nagyon magabiztosan haladt az első játszma megnyerése felé. A Brcko mindössze 8 pontot tudott szerezni a 18 percig tartó játszmában.

A második szettet is hozta a Békéscsaba, de már ekkor látszott, hogy a hazaiak kezdik összeszedni magukat. A harmadik játszmában aztán meg is mutatták tudásukat, nagy csatában, de sikerült szépíteniük. A negyedik szettben is küzdött a Brcko, de Vaszileva és Drpa is szórta a pontokat, így kedvező helyzetből várhatja a visszavágót a Békéscsaba.