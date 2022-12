Az egyesület versenyzői igazán eredményes évet tudhatnak maguk mögött, eredménylistájuk imponáló, hiszen a világ- és Európa-kupákon rendre érmes helyen végeztek, és eredményesen tértek haza a felnőtt Európa-bajnokságról is. A válogatott orosházi kiválóságok két csapat aranyérmet, továbbá öt ezüst- és egy bronzérmet szereztek a kontinenstornán.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolója alapján nem csoda, hogy az egyesület évzáróján és küldött közgyűlésén jó hangulatban elemezte az esztendő eseményeit Puravecz Péter (4. dan) egyesületi elnök, aki egyben a magyar kick-box válogatott formagyakorlat szövetségi kapitánya is. A szakember elemezte azokat a nehézségeket is, amelyeket a világjárvány okozott, illetve kitért arra is, hogy milyen megfeszített munkát végeztek versenyzői a világversenyekre való felkészülés során. Az elemzés után díjak átadására is sor került – elismerték a válogatott versenyzők, így Halustyik Cintia, Brezovszky Zoltán, Kotvics-Varga Máté és Zahorecz Noel teljesítményét.

Az összejövetlen megköszönték a szülők munkáját is, akik sokat áldoztak azért, hogy gyermekeik eredményesen sportolhassanak. Díjazták a segítőket, többek között Balogh Dávid akrobatika oktatót, aki áldozatos munkával fejlesztette az orosházi kiválóságok képességeit. Az áldozatkész szponzorok és támogatók segítségét is kiemelték, hiszen enélkül nehezen lehetett volna az edzések feltételeit biztosítani. Ajándékot kapott Gasparik Róbert, nemzetközi kick-box versenybíró is, aki a nemzetközi versenyeken a bírói karban pontoz a formagyakorlat versenyeken. Elismerték sihan Gregor László, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnökének is a segítő munkáját. Kitüntették Litauszki Lászlót, a Kondorosi Kick-box Club vezetőjét, aki évek óta együtt dolgozik az orosházi csapattal és nagyon jó a kapcsolat a két egyesület között. Megköszöntötték Friedl Flórián munkáját is, aki edzőként nagyon sokat segít a versenyzői csapat működtetésében.

Az est folyamán különdíjat is kiosztottak: a legeredményesebb versenyző ebben az évben Halustyik Cintia lett. A jó hangulatú rendezvényen a tanítványok is ajándékkal köszöntötték Puravecz Pétert és feleségét, hiszen mindkettejüknek oroszlánrésze van a sikerekben.